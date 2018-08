Detectan a seis chinos víctimas de trata de personas en Tarija

La Dirección General de Migración de Bolivia detectó en un operativo en el sur del país a seis ciudadanos chinos, incluida una menor de edad, que eran víctimas de trata y tráfico de personas, informó hoy una fuente oficial.

Se trata de cuatro varones y dos mujeres quienes fueron interceptados en el municipio de La Mamora, en el departamento sureño de Tarija, indicó la directora nacional de Migración, Yanet Senzano, según la agencia estatal ABI.

"Se pudo evidenciar que esta gente era víctima de trata y tráfico", señaló Senzano y explicó que estas personas solo hablan en chino, por lo que el consulado del país asiático en La Paz proporcionó un traductor para facilitar la comunicación con ellos.

Según la funcionaria, los seis chinos han asegurado desconocer los motivos por los cuales están en Bolivia.

Primero fueron trasladados desde la ciudad ecuatoriana de Guayaquil hacia Perú, luego a Bolivia y se cree que su destino final iba a ser Argentina. "Ellos no conocen, no tienen datos, no tienen información. Solamente, según su relato, eran esperados por personas que los aguardaban en las fronteras de Ecuador, Perú y Bolivia", detalló Senzano, citada por ABI.

Los seis ciudadanos chinos fueron trasladados a la "Casa del Migrante" mientras se complementan las investigaciones para entregarlos después a las autoridades de su país.