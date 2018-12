Destrozos al TED: Informe involucra a activistas afines a Demócratas

De acuerdo a un informe policial, a base de declaraciones que dieron dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL), las plataformas Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud, afines al Movimiento Social Demócrata (MSD), son las responsables de la organización de la marcha del pasado martes, que derivó en destrozos y quemas en el Tribunal Departamental Electoral (TED) y el Servicio de Registro Civil (Sereci).

"Hubo convocatorias por parte de la plataforma Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud, a cargo de Yerko Áñez, para asistir obligatoriamente a la marcha. El 10 de diciembre en la mañana dieron una conferencia de prensa estudiantes de base", explica el ejecutivo de la FUL, José Daniel Suárez Cuéllar, según la toma de testimonio que dieron de manera voluntaria.

Los dirigentes dieron una serie de nombres que activistas, que reciben 'financiamiento' de Demócratas, y recordó que son los mismos que les hicieron frente durante las recientes elecciones de la FUL.

Este es parte del informe que se conoció esta jornada

"Tienen apoyo de Vladimir Peña (dirigente de Demócratas y secretario general de la Gobernación), y Katia Quiroga (asambleísta de Demócratas). Esta plataforma llegó a la plaza (24 de Septiembre) y se quedó allí", indican en su declaración.

Consultado, el universitario y parte de la plataforma Bolivia dice No, Yerko Áñez, calificó de 'irresponsable' las declaraciones del ejecutivo de la FUL, Suárez, sin tener pruebas. "Si apoyan al 21F que no sean funcionales al MAS, ayudándoles a perseguir a los líderes. (...) No tengo nada que ocultar y estoy a favor de que me investiguen", respondió.

Áñez reconoció que apoya la candidatura del senador Demócrata, Óscar Ortiz, a la Presidencia, pero negó que haya convocado a la marcha del pasado martes. "No convoque a nadie, me lo tendrán que demostrar. Ni siquiera estuve presente ese día", dijo.

Respuesta de Demócratas

Por su parte, Vladimir Peña, señaló que de ser cierta esta documentación a la que accedieron las plataformas, entonces significa que se busca deslegitimar a una causa ciudadana, que exige el respeto al voto y la democracia.

Peña rechazó una sindicación que lo involucra de manera indirecta, con los hechos sucedidos el martes. Dijo que no convocaron ni asistieron a la marcha, y descartó que se conviertan en "parte de hechos vandálicos".

Así lo escribió en su cuenta de Twitter