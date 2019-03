Destituyen a directora del Sereci, ‘abandonada’ tras quema del TED

Era algo que se veía venir. Para Roxana Ibarnegaray, destituida ayer como directora del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz, hubo muchos indicios que la hicieron suponer que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no la respaldaba. Se hizo evidente el día después de la quema al Tribunal Electoral Departamental (TED). Ese día, asegura, no recibió ninguna comunicación, ni respaldo. “No nos ayudaron ni con tarjetas para llamadas. Pedimos refuerzo presupuestario y nos redujeron personal”, explicó.

Ibarnegaray llegó al Sereci Santa Cruz con una amplia trayectoria. Fue vocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE), en dos ocasiones (2001-2005 y 2009-2010). En esta última posesionada por el presidente Evo Morales, con el reto de dar funcionalidad al padrón biométrico en las elecciones generales de ese año. En septiembre de 2018, la entonces presidenta del TSE, Katia Uriona, la posesiona y un mes después renuncia de manera sorpresiva, ocupando ese cargo la vocal María Eugenia Choque. En este cambio de directiva Ibarnegaray identifica uno de los factores que explican su salida. “A mí me nombró otra sala plena, con otra presidenta. Esa presidenta me dio mi memorando de designación y la actual me destituye con memorando de prescindencia de mis servicios”, dijo.

Tras el atentado al TED, la sala plena del Tribunal Supremo determinó reducir el personal. Ibarnegaray menciona como ejemplo que de 34 operadores de atención, se redujo a 20. Contó que pese a que hubo la sugerencia que se mantenga en las instalaciones dañadas, recurrió a la póliza de seguro y logró que la agencia cubra el alquiler de un edificio de manera provisional. Explica que el Sereci atiende a unas 1.000 personas por día, y genera importantes ingresos diarios, que no se podían perder.

“Querían hacerme renunciar al no darme ayuda. La gestioné de las otras oficinas departamentales que nos prestaron equipos y muebles. Desplazamos operadores a barrios y a Montero para no dejar de atender a la gente. Levantamos al Sereci de las cenizas”, añadió.

Candidatos opinan

Para el senador y candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, es evidente que la destitución responde al afán de la nueva mayoría del TSE, de Choque, de desplazar el personal técnico designado por la anterior directiva y llenarlo de cargos leales y ‘sometidos’ al oficialismo. “El objetivo es controlar el Órgano Electoral”, afirmó.

Para el candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, la decisión apunta a no dejar “un solo espacio institucional sin controlar” y ni un funcionario que no favorezca al binomio oficialista. “El Sereci es clave porque controla el padrón electoral y en el referéndum del 21-F controló el conteo rápido que permitió tener resultados en dos días e impedir un fraude en el conteo final”, recordó.

El rol del Sereci

El exvocal de la CNE José Antonio Ayala indicó que el rol del Sereci en las elecciones es determinante, ya que de acuerdo a la Constitución y la Ley Electoral es responsable de administrar el padrón electoral, es decir, el empadronamiento biométrico de los bolivianos en edad de votar.

“No se puede confiar a actores políticos. Tiene que haber confiabilidad. Además del registro de acto de los ciudadanos, el Sereci es responsable del empadronamiento permanente”, precisó.

Consultado, el vocal del TED Eulogio Núñez explicó que actualmente coordinan con el Sereci el proceso de empadronamiento permanente habilitado para los cuatro referendos de cartas orgánicas en el departamento de Santa Cruz que se desarrollarán el 26 de mayo, además de las elecciones generales.

EL DEBER intentó comunicarse con la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, pero no respondió las llamadas y dejó en visto un mensaje en WhatsApp.