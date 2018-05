Destinan recursos de Incahuasi para salud, caminos y servicios

Tras varios meses de incertidumbre, la Gobernación cruceña recibió con alivio el desembolso de Bs 162 millones producto de las regalías congeladas durante el conflicto por los límites del megacampo gasífero Incahuasi y ya rayó la cancha para el uso de ese dinero.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que el dinero depositado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) corresponde al periodo diciembre 2016-abril 2017 y que luego de realizar un trámite administrativo van a destinar esos recursos a las necesidades más urgentes del departamento.

Peña indicó que lo inmediato es pagar las deudas generadas por los servicios prestados en las áreas de salud y educación. Y que también se lo destinará para los distintos proyectos camineros que tiene el departamento.

La distribución

Reactivar el desayuno escolar, que fue suspendido por falta de recursos; mantener el pago de los 1.800 ítems de los hospitales de tercer nivel y de las provincias, y responder a la contraparte para la construcción de carreteras, que contempla 15 vías en las que el Ejecutivo invertirá $us 2.000 millones y la Gobernación, $us 350 millones, son los puntos que buscará cubrir la Gobernación cruceña con el dinero descongelado.

Sobre el tema de la infraestructura vial, Peña detalló que se debe garantizar el tramo La Guardia-Porongo-Buena Vista, que demandará una inversión de $us 70 millones por parte de la Gobernación cruceña, y el tramo El Espino-Charagua-Boyuibe, en el que se destinará $us 40 millones.

La autoridad también indicó que parte de los Bs 162 millones servirán para garantizar la construcción de dos carreteras a Chuquisaca y la reparación de la vía hacia Beni.

“También se darán recursos para la carretera a la Chiquitania, a la doble vía Montero-Cochabamba y para la autopista Santa Cruz de la Sierra-Warnes”, señaló Peña.

Nuevo escenario fiscal



Para Peña, lo sucedido con Incahuasi es una llamada de atención, pues en su criterio el departamento no puede estar a merced de estos problemas y que en un futuro se vuelva a repetir generando tensión en el departamento.

“Se debe trabajar en un nuevo pacto fiscal que permita a Santa Cruz tener una mayor dependencia tributaria. Pues no es posible que del PGE el departamento solo maneje un uno por ciento de los recursos”, indicó Peña.



Sobre la solicitud de algunos municipios de querer y administrar el 45% de las regalías, Peña dijo que eso se debe determinar mediante una ley nacional y criticó que recién se miren los recursos del departamento cuando antes los mismos que piden más dinero no dijeron nada en el momento en que el Gobierno recortó un 12% los recursos de la región.

Insistencia

Al respecto, Rodolfo Vallejos, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), remarcó que no hace falta ninguna ley nacional para permitir que los municipios tengan una mayor participación de las regalías.

La autoridad hizo notar que la Ley 13, vigente en el departamento, indica que la distribución de los recursos sería 50-40-10, pero que esa modalidad no está funcionando desde hace cuatro años.

“En la Constitución se indica claramente que las regalías son departamentales, por lo que las 15 provincias y los 56 municipios tienen el derecho de usar estos recursos”, precisó Vallejos, que fue más lejos al indicar que se está estudiando que los recursos de las regalías se dividan en partes iguales, es decir, que un 50% quede en manos de la Gobernación y el restante 50% sea administrado por las provincias.

“Son Cordillera, Ichilo, Sara y Andrés Ibáñez las provincias productoras, por lo que tienen el derecho de manejar sus recursos”, dijo Vallejos.

En detalle

Los límites

Definir la ubicación del megacampo gasífero fue la principal traba para encontrar una solución. Chuquisaca alegó que el megacampo estaba en su territorio y Santa Cruz argumentó lo mismo.



Requisitos legales

Ante esta situación, el TCP demandó solucionar el tema de los límites y realizar un segundo estudio técnico para definir la ubicación del megacampo.



Presión

Cuando se supo que en el tema de límites no se modificaba nada y se respetaban las leyes vigentes, Chuquisaca rechazó el informe y empezaron las marchas y los bloqueos.



Informe final

Con el estudio técnico de Sproule se cerró el tema; se definió que Incahuasi está en Santa Cruz.

Cifras del tema

162

Millones de bolivianos

Es el monto de los recursos descongelados y que fueron depositados.

1.800

ítems

El cantidad de ítems que se van a garantizar.

5

Meses

Es el periodo acumulado en el que la Gobernación dejó de percibir los ingresos de Incahuasi.