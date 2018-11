Designan a Lidia Iriarte Tórrez como vocal titular del Tribunal Electoral

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes la resolución de designación de Lidia Iriarte Tórrez, la única vocal suplente que quedaba en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como titular a partir de este lunes. La resolución garantiza que la Comisión Mixta de Constitución revisó que la ciudadana cuenta con el registro de solvencia fiscal, que no tiene antecedentes penales ni procesos que le impidan ejercer el cargo, por lo que recomendó la designación.

El nombramiento se realizó con el objetivo de llenar las acefalías causadas por las renuncias de dos vocales titulares al TSE: José Luis Exeni y Katia Uriona.

La convocatoria establecía como requisitos: tener más de 30 años, no tener pliego de cargo ni sentencia ejecutoriada, procesos por delitos de violencia de género o contra la familia; inscripción en el padrón electoral, no tener militancia política, no haber sido dirigente ni candidato de partido alguno, no tener parentesco hasta cuarto grado con funcionario y funcionaria del TSE, como con autoridades políticas.

Además, renunciar a la membresía de cualquier logia; renunciar a la dirección ejecutiva de asociación, cooperativa, institución u organización empresarial, social o cívica que pueda influir en el libre ejercicio de sus funciones.