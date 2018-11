Desafían a Evo Morales a debate en lengua originaria

El senador y actual precandidato por la alianza Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, reivindicó la importancia de la cultura quechua, de la que proviene, y desafió al presidente Evo Morales, que aspira a su cuarta postulación, a un debate en lengua originaria.

Así lo manifestó el compañero de fórmula de Óscar Ortíz, en entrevista con EL DEBER Radio, en la que explicó que proviene de una cultura que no ha tenido la oportunidad de gobernar el país, a lo que apuntó a los ‘aimaras’, en los que ubica al mandatario.

“Evo nunca representó el mundo indígena, utilizó su fisionomía. Por eso le digo, hagamos un debate de candidato a candidato, a ver si sabe hablar”, desafió.

No es la primera vez que cuestionan a la autoridad por no dirigirse a sus bases en lengua originaria, el ex diputado nacional y ahora disidente del MAS Ever Moya señaló que Morales y Álvaro García Linera deberían dar el ejemplo a sus funcionarios al hablar lengua originaria.

Por entonces, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, aseguró que Morales hablaba quechua y aimara. /RV