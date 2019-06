Denuncian a un alcalde de Pando del MAS por registro irregular en Riberalta

Un alcalde del oficialismo fue acusado ayer de estar detrás del empadronamiento irregular que se realizó en Riberalta (Beni) para que vecinos voten en Gonzalo Moreno (Pando). Así lo informó Carmen Alicia Melgar, la vecina y dirigente de Demócratas, que filmó uno de los videos que se viralizó en redes sociales, y que ayer se apersonó a declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

En contacto con EL DEBER, Melgar indicó que declaró de manera formal en la que informó que en la grabación se identifican varios funcionarios del municipio de Gonzalo Moreno, e incluso señaló que la casa donde se hizo el empadronamiento era de “la hermana” del alcalde de Gonzalo, Ariel Limpias. Explicó que intentó sentar una denuncia formal, pero que uno de los policías dijo que ya existía un proceso abierto por este caso, por lo que le pidió que se remita a dar una declaración en el marco de la investigación.

“(En el video) se ve a un funcionario de Gonzalo Moreno, se llama Daniel Méndez (asesor), según comentaron es el encargado de llevar gente. Pero son varios funcionarios obligados a hacer ese trabajo”, señaló.

Pese a dar estos datos, Melgar reconoce que ante la Felcc no precisa el nombre del alcalde de Gonzalo Moreno, aunque da todos los indicios. “Es obvio que hay serios indicios de este tema. Que trabajan para Ariel Limpias”, afirmó.

Melgar apuntó a que la casa donde se filmó el video, se encuentra en Villa Fernanda, y pertenece “a la hermana del alcalde Limpias”. Dijo que se dio cuenta porque ella ‘interpeló’ a la propietaria y le confirmó que no era de Riberalta, sino que era “pandina”. Añadió que es “mucha casualidad” que también estuvieron Méndez. “Y qué coincidencia que según las pruebas que se tienen, de los registros y papeles del Órgano Electoral que se retuvieron se evidenció que los empadronados eran para Gonzalo Moreno”, apuntó Melgar.

Asesor admite su presencia

EL DEBER intentó en reiteradas ocasiones contactarse con el alcalde Limpias para conocer su versión, sin embargo, su teléfono estaba apagado. Pese a esto, se logró la comunicación con Daniel Méndez, asesor de la comuna, quien admitió que estuvo presente en ese lugar “y que su rostro sale en el video”, aunque aclaró que no tiene que ver con este hecho, sino que él estaba “comprando madera” en la casa contigua en la que ocurrió el empadronamiento, ya que es de un carpintero. Adelantó que hoy se presentará voluntariamente a la Fiscalía para dar esta explicación.

“Efectivamente, yo aparezco en el video. Pero no es por lo que dicen. Me estoy presentando mañana (hoy) en la Fiscalía a las 9:00 para dar mi versión. (...) Yo estaba recogiendo unas maderas y unas puertas. Yo tengo un negocio con un carpintero que tiene casa ahí. Su casa no tiene cerco y por eso salí a ver lo que pasaba”, dijo.

Sobre las sindicaciones de Melgar en contra de Limpias, el asesor dijo que no puede responder a nombre del alcalde. Señaló que Riberalta es una ciudad que colinda con Gonzalo Moreno, apenas separada por un río. Por eso es que la gente pasa “de un lado a otro como si nada”.

Jefe del Sereci pide ser indagado

El director del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Pando, Kalil Arab, se abrió ayer a la posibilidad de un proceso de investigación, pese a que hasta hace un día antes había dicho que era responsabilidad “personalísima” de la notaria el registro irregular que hizo en Beni. “Debemos ser investigados, pedimos que así sea para que el día de mañana no queden dudas sobre nuestra actuación”, afirmó.

Por su parte, el fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar, indicó que la notaria Gleizi Nakashima Brito, quien fue filmada in fraganti mientras inscribía fuera de su jurisdicción no declaró aún y que todavía no hay una fecha para que lo haga, y que tampoco fue detenida.

El jefe del Sereci de Pando, complementó que ella se presentó en la institución el domingo en la noche, siendo que el video data del sábado, lo que atribuyó a la distancia de nueve horas que hay entre Riberalta y Cobija. Indicó que ella se presentó a la Fiscalía de forma voluntaria al día siguiente, pero la fiscal del caso, Rocío Chambi, no se encontraba y todo se pospuso.

Hay muchas dudas que están flotando. Arab manifestó que espera que la notaria desvele quiénes la acompañaron. “Yo le pedí esa información y ella me respondió que la daría a la autoridad competente junto a su abogado”, aseveró.