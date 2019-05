Fiscalía investiga a Mesa tras denuncia del MAS; él dice que buscan inhabilitarlo

Acudirá en calidad de testigo. El expresidente y ahora candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, deberá comparecer el 6 de mayo ante la Fiscalía por el depósito de 30.000 dólares que recibió en 2009 del excoronel Gonzalo Medina, investigado y detenido por nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro.

La fiscal anticorrupción asignada al caso, Makerlin Zambrana, detalló que la información remitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) detalla que la exautoridad "realizó transacciones que no coinciden con su estilo de vida".

"En este caso se inició por la denuncia de la Asamblea Legislativa por enriquecimiento ilícito, vamos a ver si existen los suficientes indicios. Citaremos a todos los involucrados en estos presuntos depósitos", explicó en Santa Cruz.

Este viernes la Fiscal tomó la declaración a Medina en la ciudad de Santa Cruz, quien habría ratificado que el depósito bancario fue parte de la compra de un departamento de los padres del expresidente en La Paz.

Por su parte, Mesa respondió vía Twitter, indicando que: "He sido citado como 'testigo' del caso Medina para el día lunes 6 a las 15. Este gobierno corrupto con los mayores nexos con el narcotrafico, busca con esta acción inhabilitar mi candidatura. NO ME AMEDRENTAN. Yo lo acuso de autoritarismo y corrupción sin límites!".

Tuit del expresidente:

He sido citado como “testigo” del caso Medina para el día lunes 6 a las 15. Este gobierno corrupto con los mayores nexos con el narcotrafico, busca con esta acción inhabilitar mi candidatura. NO ME AMEDRENTAN. Yo lo acuso de autoritarismo y corrupción sin límites! — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) 3 de mayo de 2019

Los hechos

La diputada del MAS, Susana Rivero, que investiga el caso Lava Jato-Odebrecht, publicó el pasado martes unos documentos del depósito que le hizo el excoronel Medina a Mesa en 2009.

El opositor explicó que el dinero depositado a su cuenta fue por la venta de un departamento de su padre a la entonces pareja del oficial de Policía.

Mesa dijo esta semana que recién se enteró que Medina había realizado el traspaso de recursos, enfatizando que toda la transacción fue realizada de forma transparente y legal, pese a que el Gobierno advierte contradicciones.

Respuesta de su abogado

Mesa, mediante su abogado, Carlos Alarcón, explicó que el monto total de la venta del departamento en la sede de Gobierno fue de 55.000 dólares, pero 30.000 fueron a la cuenta del expresidente, para que administre los recursos frente a la enfermedad que atravesaba su padre.

"Estamos atentos a la convocatoria, imagínense la velocidad, en menos de una semana ya se anuncian citaciones, algo impresionante, cuando con relación a la diputada Rivero, que conocía estos vínculos desde 2009, no se hace nada", manifestó el jurista.

Anticipó que acusarán a los responsables del manejo de la Policía, señalando que no aceptan ser "denunciados" sino actuarán como denunciantes. "Vamos a señalar que las responsabilidades por omisión corresponden al Gobierno y la testigo principal tiene que ser la diputada Susana Rivero", enfatizó.

Declaraciones del abogado de Mesa:

