Demócratas y UN rompen la alianza; Evo se inscribe y el PDC lleva a Jaime Paz

Una jornada intensa se vivió ayer en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En la fecha señalada para la inscripción de binomios para las primarias se produjo la ruptura de la alianza opositora Bolivia dice No, situación que obligó a Demócratas a improvisar candidaturas y dejar a Unidad Nacional fuera del proceso. El MAS consigió el registro del jefe de Estado, Evo Morales, para participar en una cuarta elección consecutiva y el Frente Para la Victoria (FPV) acudió a última hora para cerrar la etapa de anotación de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia del país.

Al filo del cierre, la diputada Norma Piérola intentó evitar el ingreso al TSE del delegado del PDC, Luis Ayllón, que acudió con la misión de inscribir las candidaturas de Jaime Paz Zamora y de Paola Barriga. A pesar del reclamo, la legisladora se quedó fuera de las primarias.

La noticia de la jornada surgió por el quiebre entre Demócratas y Unidad Nacional. La alianza Bolivia dice No apenas se mantuvo en pie durante 15 días. Precisamente la fecha en que debían formalizar su participación en las internas, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, anunció su alejamiento del partido del gobernador cruceño, Rubén Costas, por la incompatibilidad política y para contribuir con la unidad del país.

“La ruptura de la alianza se debió a dos visiones estratégicas diferentes sobre lo que debía hacerse. No hubo cálculo personal, como muestra que ayer (por el martes) ofrecí la candidatura a la presidencia a Rubén Costas. Nos aliamos por un bien mayor, pero si seguíamos hubiéramos perjudicado nuestras posibilidades de lograr este objetivo. No podíamos hacernos culpables de este desacierto”, afirmó Doria Medina a través de WhatsApp.

Desde Demócratas calificaron el alejamiento de Unidad Nacional como un “acto de cobardía política, una falta de respeto a los compromisos escritos y una burla a la democracia”. Posteriormente, eligieron su binomio e inscribieron al senador cruceño Óscar Ortiz, como postulante a la Presidencia, y al legislador potosino Edwin Rodríguez, a la Vicepresidencia.

La crisis interna se hizo pública en las últimas 48 horas debido a las dificultades para definir el binomio a la Presidencia y Vicepresidencia, además de que las encuestas demostraron que la unión de los dos partidos no contribuyó para mejorar los resultados en la intención de votos.

Suárez aseveró que UN rechazó desde el primer momento la incorporación de otras personalidades para conformar binomios y que pretendía presentar un candidato único.

Según Doria Medina, en este momento el mejor ubicado en los estudios de opinión es Carlos Mesa, candidato de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, que actualmente cuenta con opciones de pugnar el poder con el presidente, Evo Morales, que ayer inscribió su candidatura para una cuarta elección consecutiva, amparado en un fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que lo habilita para la reelección, a pesar de que la mayoría de los bolivianos votó por el No a la repostulación en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

“Como dije en varias oportunidades, debemos apoyar a quienes tengan mayores posibilidades para devolverle la plenitud de la democracia al país, esta (mi) decisión constituye un aporte a los frentes de oposición que se han formado en estos días”, señaló el jefe de Unidad Nacional, que optó por no participar de las primarias.

En respuesta, Ernesto Suárez dijo que la decisión personal de Doria Medina de no concurrir a las primarias y no ser candidato no puede impedir ni deslegitimar la posibilidad de que cualquier otro militante de UN o de Demócratas ejerza su derecho y presentarse como candidato.

Enseguida, la dirigencia de Demócratas se encerró en un salón del hotel Real (antiguo Radisson) para elegir el binomio y donde, casualmente, coincidieron con los postulantes por el PDC Jaime Paz Zamora y Paola Barriga.

Consultado sobre el tema, el candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, se abstuvo de emitir su opinión hasta que se “configure” el escenario político electoral.

Reacciones

En criterio del politólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Carlos Cordero, en la ciudadanía existe la percepción de que hay que cambiar de Gobierno, pero los electores no se sentían representados por Demócratas ni por UN. “Cuando revisamos las encuestas, encontramos que Doria Medina no superaba el 3% de intención de votos, mientras que Costas no ha logrado romper el cerco de Santa Cruz”, expresó.

A decir del politólogo, el ciudadano recurrirá al voto útil y en este caso favorecerá a Carlos Mesa porque el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, solo obtendrá el beneficio de aparecer en los medios; no es visto como una opción real de luchar por el poder, incluso en la región occidental será percibido como “un indígena que pugna por la Presidencia contra otro indígena”, expresó el politólogo.

Para el exdiputado y analista Róger Cortez, muchos de los binomios que se inscribieron para participar en las primarias son anecdóticos porque no tienen capacidad ni la posibilidad de debatir sobre los ejes principales de la campaña para las elecciones generales del próximo año. La gente tiene una percepción equivocada de que con nueve frentes inscritos se dispersará el voto de la oposición, pero en la medida que avance el proceso preelectoral habrá desgaste de postulantes, como Jaime Paz Zamora, Félix Patzi y hasta de Víctor Hugo Cárdenas, dijo el analista.

Los inscritos

Entre los nueve binomios inscritos para participar en las elecciones primarias solo aparece una mujer. Es Ruth Nina, abanderada de PAN.BOL. También están los expresidentes Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa; además del actual jefe de Estado, Evo Morales, que registró su candidatura a pesar de que perdió en el referéndum del 21-F, en que solicitaba la modificación del artículo 168 de la Constitución, que establece una reelección de forma continua.

Así también, se encuentran dos mujeres como postulantes a la Vicepresidencia, Lucila Mendieta (MTS) y Paola Barriga (PDC).

Entre los postulantes también aparece el pastor evangélico Humberto Peinado (UCS), que acompaña al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.