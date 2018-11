Demócratas llama 'cobarde' a la decisión de Doria Medina de romper alianza

"Cobardía política", así calificó el Movimiento Demócrata Social la actitud asumida por Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina, que determinó romper la alianza 'Bolivia dice No' y desistir de participar en las elecciones primarias de enero de 2019.

Mediante un comunicado, la agrupación política del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que presentarán un binomio para los comicios y pidió que los que no quieren someterse a la democracia y al voto de la población son quienes "deben dar la cara".

Ernesto Suárez, vicepresidente de Demócratas, recordó que fue el empresario y jefe de UN quién pregonaba ir a elecciones primarias. "Agarran la pelota y se van, nosotros seguimos por responsabilidad y acatando las normas", enfatizó.

Conferencia de prensa:

Recordó que "tienen todo el derecho del mundo" de presentar postulantes para las elecciones primarias en los partidos y explicó que se continuará con el análisis para ver quiénes integran su fórmula para participar del sufragio.

"La decisión personal de Doria Medina de no ir a primarias, por lo tanto, de no ser candidato, no puede impedir que cualquier militante de Demócratas o Unidad Nacional pueda presentarse como candidato", afirmó, sin anticipar los nombres de quiénes serían sus candidatos.

Reiteró que la actitud de Doria Medina "no coincidía con el planteado de UN, basado en un único candidato posible" y que "los Demócratas comenzamos a realizar las gestiones para presentar a la alianza y al país una candidatura nueva".

Pronunciamiento de Demócratas: