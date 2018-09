Tres voceros de Demócratas admitieron, por separado, que la agrupación que lidera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, busca coincidencias con el expresidente Carlos de Mesa y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, con el objetivo de construir una alianza que dispute el poder al MAS en las elecciones de 2019, “sin abandonar el respeto al 21-F”. El munícipe paceño rechazó conversar al respecto y el exmandatario que le pisa los talones en intención de voto al presidente Evo Morales también optó por guardar silencio.

El Gobierno analiza el escenario de posibles alianzas opositoras y su viceministro Manuel Canelas, en un artículo publicado en La Razón, concluyó que Demócratas no es una agrupación con proyecto nacional y sugirió que podría perder poder en Santa Cruz en 2020, por lo que hallar un candidato paceño para las presidenciales sería para ellos una salida “astuta”.

El senador Óscar Ortiz, desde Santa Cruz, dijo que Evo Morales y Álvaro García Linera conforman la candidatura a un binomio inconstitucional y aseguró que la Ley de Organizaciones Políticas busca darle una “legalidad trucha”. Por ello, se comprometió a que Demócratas insistirá en impugnar la habilitación de esa fórmula, tanto dentro como fuera del país.

Luego dijo que el gobernador y líder de Demócratas, Rubén Costas, “está en conversaciones con otros líderes como Samuel Doria Medina, Carlos de Mesa y Luis Revilla para buscar esas afinidades, esas coincidencias que permitan articular una alternativa que gane las elecciones 2019”.

El senador Edwin Rodríguez confesó, por su parte, que “hemos hablado con (Carlos de) Mesa, con Revilla y con otras fuerzas políticas porque lo que queremos es enfrentar al MAS con unidad”. Sin embargo, explicó también que “primero estamos definiendo nuestro programa de Gobierno y luego veremos el tema de alianzas, pero no será una alianza a cualquier costo”, justificando así los diálogos ciudadanos iniciados por su partido.

“Por el momento solamente son buenas intenciones. Hay conversaciones amistosas y compartimos muchos criterios, tanto con Mesa como con Revilla. Conversamos también con Doria Medina. Se buscará la unidad”, pero hasta el momento no hay alianza alguna, comentó el vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez.

El exgobernador de Beni remarcó: “Ojo, tenemos conversaciones, no buscamos candidatos”. Primero, planteó que si las fuerzas políticas son capaces de unirse según lo que requiere el país, que a su entender eso es la unidad opositora para 2019, “pero esta debe lograrse en base a programas, principios”. Cree que un ingrediente central es que se debe trabajar con “un alto grado de desprendimiento. Sin eso de negociemos, pero yo quiero ser el candidato”.

Como contrapunto, el viceministro de Planificación y Coordinación, Manuel Canelas, recordó que en las encuestas de intención de voto para 2019, fuera de Santa Cruz, los porcentajes de apoyo para Demócratas superan “con dificultad” el 5%. Por lo tanto, no puede ser considerada una organización política nacional. La autoridad afirma que ese panorama se complica mucho con las denuncias de corrupción en contra del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes.

Canelas considera que por primera vez el proyecto de Demócratas tiene problemas “en el único territorio que les importa, Santa Cruz”, donde no tienen concejales ni figuras fuertes, Costas no repetirá como candidato a la Gobernación y “no asoma sucesor potable”, Percy Fernández amenaza con apostar a ese cargo y desde el exilio surgen críticos como Branko Marinkovic, que tiene “buen predicamento en la juventud”.

Como posibilidades de salida a esa disyuntiva, se pregunta si la salida es apostar a una candidatura propia nacional, “¿y terminar de demostrarle a los bolivianos que no tienen nada que decirle al país?”, o bien, “algo mucho más astuto y que les permite esconder los cimientos frágiles: ¿encontrar de nuevo un candidato paceño al que venderle el humo de que son el único partido opositor nacional para asegurar así el control político de las listas parlamentarias y de la alianza?”.

Plataformas

Ante la confirmación de que los ocho partidos de oposición que tienen personería jurídica aceptaron ir a las primarias, pese a la consigna del 21-F, algunas de las plataformas ciudadanas que demandan el respeto a los resultados del referéndum de 2016 manifestaron que no se oponen a que lo hagan los partidos de cara a las primarias de enero. Pero sostuvieron que debe existir una lucha complementaria sin abandonar el objetivo de impedir la postulación del presidente Morales y del vicepresidente García Linera. Tampoco descartaron ingresar en la arena de los candidatos.

Mientras tanto, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas coincidió con esa salida. Aseguró que la lucha en las calles de las plataformas ciudadanas debe ser complementaria a la de los partidos en el ámbito electoral. Propuso dos caminos: que los partidos se unan previamente y en buena fe en torno a un candidato de consenso y que luego discutan espacios de poder, y la otra es que vayan todos y luego se bajen cuando se conforme una opción clara, aunque advirtió que eso es peligroso.

María Belén Mendívil, de Me comprometo con Bolivia, plataforma de Santa Cruz, manifestó que la ley de partidos no es una ley “anticonstitucional”, y que en ninguna parte dice que se habilitará a presidente y vicepresidente como binomio. “Si el TSE lo hace, eso sería inconstitucional, por eso ellos deben velar que eso no ocurra, deben aplicar la Constitución por primacía. No debemos atacar la norma, sino presionar al Órgano Electoral para que no los habilite. La lucha es complementaria con la carrera electoral de los partidos”.

En ese mismo sentido, en La Paz, el activista Henry Rojas, de la plataforma Bolivia dijo No, ingresó en huelga de hambre frente al Órgano Electoral, en la plaza Abaroa de La Paz, demandando el respeto al resultado del 21-F y su carácter vinculante, respeto a la Constitución y la libertad del dirigente Franclin Gutiérrez.

El activista de ese grupo, Beto Astorga, comentó que espera que los partidos “vayan unidos. Sabemos que continuará con la arremetida de legalizar al binomio del MAS. Haremos respetar la voluntad popular del 21-F”. Además advirtió que evaluarán, el 10 de octubre, durante el tercer encuentro de las plataformas que se realizará en La Paz, la posibilidad de postular a un líder que salga de su movilización. “El país ya no quiere a los viejos políticos, nosotros tenemos varios compañeros que se han destacado”, dijo.

VOCAL DICE QUE EL LEGISLATIVO ESPECULA CON LA FECHA DE LAS PRIMARIAS

El Tribunal Supremo Electoral todavía no le puso fecha a la entrega del reglamento de las primarias y su calendario de realización, confirmó en Santa Cruz la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandóval. Las primarias tienen orden facultativo y es decisión de las organizaciones políticas participar o no, señaló.

“Fue muy reciente la promulgación de la ley de partidos, se trabaja en la reglamentación y el calendario”, manifestó. Sin embargo, no quiso precisar una fecha determinada para la conclusión del documento, aunque adelantó que no habrá resultados al menos hasta el miércoles de la próxima semana.

Sandóval informó de que “en la Sala Plena de este miércoles y en la del siguiente tendremos los análisis correspondientes. Todavía no tenemos las fechas”. Aseveró que “hay especulación de parte del Poder Legislativo, pero los que damos las fechas somos nosotros, no ellos”, indicó como para dejar claro que se tomarán el tiempo que vean conveniente.

Explicó que hasta el momento de la inscripción, no se puede precisar qué partidos, qué candidatos van a participar. “Hay partidos que tienen personería legalmente reconocida, pero independientemente harán un análisis interno si es que le interesa o no participar en las primarias”.

EL DEBER, en un sondeo que realizó a fines de la semana pasada, pudo confirmar que los nueve partidos que tienen personería jurídica participarán en las primarias, aunque todos los entrevistados señalaron que se debe conocer el reglamento para ver qué requisitos deben completar.

Además, otras 16 organizaciones políticas aún tramitan su personería jurídica. La vocal Sandóval señaló que analizan las opciones de calendarios para abrir la mayor posibilidad de participación, pero sin afectar los plazos necesarios para la realización, tanto de las primarias como de la elección presidencial del próximo año.