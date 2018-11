La primera demanda contra los registros fraudulentos de militantes partidarios llegó de las manos del exfiscal Marco Antonio Vargas. El abogado demandó no solo a los autores políticos partidarios, sino a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por distintos delitos. La demanda fue instaurada ayer por la mañana y es la primera acción judicial por este escándalo.

“Los delitos son contra la persona que incurrió en falsedad ideológica porque ha insertado en un documento público falsedades; en cuanto al Órgano Electoral, corresponde uso de instrumento falsificado porque están usando, por la vía de internet, datos que no son de mi persona”, dijo el exfiscal, que investigó el controvertido caso Zapata. Fue el que organizó el operativo para verificar que el supuesto hijo de Evo Morales no existía. Según sus colegas fiscales, Vargas investigó los casos Tipnis, Chaparina, Belaúnde, la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, el caso Achacachi, entre muchos que le asignaron.

El exfiscal es el único que presentó una denuncia, porque ayer surgieron otros dirigentes políticos que fueron registrados en otros partidos y anunciaron que presentarán una querella contra los responsables, pero hasta el cierre de atención en la Fiscalía solo había llegado la demanda impulsada por Marco Vargas.

En Sucre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, se excusó de responder las preguntas de los periodistas que pretendieron abordar el tema. Lanchipa fue abordado al salir de una audiencia del caso Orbisat, en el Tribunal Supremo de Justicia.

El asambleísta departamental de La Paz y exministro Gustavo Torrico dijo que enjuiciará al delegado del FRI porque apareció su nombre en este partido. La excandidata del PDC Tomasa Yarhui también anunció un proceso contra los responsables de inscribirla en un partido.

Los autores

Para el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, no se debe investigar, procesar y encarcelar a los falsificadores de los datos de los ciudadanos, sino que la investigación debe realizarse también a otros autores de ese delito que afecta a un buen grupo de ciudadanos.

“Aquí tenemos dos tipos de autores, el autor material, que es el dirigente o delegado que trajo los libros con los datos falsificados y entregó al TSE, y el otro es el autor intelectual, que es el jefe partidario que sabiendo que se realiza de ese modo el registro de militantes consintió esa práctica y debe ser sancionado. Esto significa que la personería jurídica que se otorgó a un partido fue con datos falsificados, entonces cuán legal puede ser ese trámite. Los vocales no pueden lavarse las manos y dejando a la ciudadanía en indefensión”, dijo el también dirigente del Comité de Defensa de la Democracia (Conade).

El director de la fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, adelantó que acudirá a la justicia para encontrar a los responsables de cómo utilizaron su nombre para registrarlo en una sigla que nunca conoció. Además, dijo que de este modo queda en evidencia que los datos de las personas no son respetados y ni siquiera están custodiados de modo seguro, por lo tanto genera una desconfianza de la ciudadanía que no sabe quién tiene los datos ni qué uso les dan a los mismos.

Miles

Las filas en los tribunales departamentales y en el TSE en La Paz se incrementaron ayer, y los vocales tuvieron que habilitar espacios especiales para recibir los tres tipos de formularios que puede presentar el ciudadano afectado por el registro ‘trucho’.

En el TSE, la Policía entregaba formularios a las decenas de personas que llegaban hasta el máximo tribunal electoral del país, fuera del edificio, había mesas donde llenaban los formularios y con esos documentos podían ingresar a recibir atención; para ese fin fueron asignados seis funcionarios, que recibían los documentos y explicaban qué pasos debían seguir en los siguientes días. La gente aceptaba las explicaciones, pero protestando por la pérdida de tiempo.

Similar procedimiento se realizó en oficinas del Sereci en el centro paceño y en el TED de esta región.

Según los cálculos preliminares, suman unos 2.000 formularios de renuncia y de anulación que presentaron los ciudadanos; solo en el TSE, hasta mediodía, había dos cajones con los documentos que habían recibido en la mañana.

De acuerdo con los distintos reportes del país, las filas no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron, salvo el caso de Cobija, donde hasta ahora no se produjo ningún reclamo o protesta ciudadana, según los medios de comunicación locales. Informaron que el TED habilitó una ventanilla especial para recibir a los ciudadanos que tengan denuncias sobre ese tema, pero hasta ayer no llegó nadie.

En Cochabamba, en cambio, las filas en el TED llevaron a la protesta ciudadana porque la atención no era dinámica de parte de los funcionarios de esa instancia electoral y la gente tenía que esperar para ser atendida.

Los perjudicados

La presidenta de la Cámara de Diputados y el del Senado, Gabriela Montaño y Milton Barón, respectivamente, ofrecieron una conferencia de prensa en la que manifestaron que su partido es el más perjudicado con este registro fraudulento de militantes porque varios diputados y autoridades figuran en otras listas. Pero no informaron si su partido hará una investigación interna porque hay ciudadanos que aparecen en el MAS y que afirman que les falsificaron sus datos.

Hasta el momento, el partido con más denuncias es PanBol, que tiene reportes en todo el país y sus dirigentes no pudieron ser ubicados desde que estalló el conflicto el lunes por la noche, cuando se publicó el link del TSE.

Cifras

2.000

Formularios

Es lo que calcularon los funcionarios del TSE de personas que llegaron hasta estas oficinas en las últimas 24 horas.

27

De noviembre

Sería la fecha límite para que la ciudadanía que fue registrada sin su consentimiento pueda presentar su renuncia o anulación de militancia.

Los datos

DESAPARECIDOS

La vocal Dunia Sandoval informó que el TSE envió casos a la Fsicalía, pero en estas oficinas se desconoce de alguna denuncia del Órgano Electoral.

OFICIAL

El diputado Rafael Quispe obtuvo una certificación oficial del TSE que lo reconoce como militante del MAS y ahora impugnará al binomio oficialista.

PROTESTAS

Las plataformas del 21-F bloquearon ayer la avenida donde está el TSE. Las protestas se hacen los 21 de cada mes.