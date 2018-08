Demanda marítima: Chile enfatiza en que su territorio no se tocará

El gobierno de Chile sostiene reuniones de cara al fallo sobre la demanda marítima de Bolivia que se conocerá en los próximos meses. Enfatiza en que su territorio no se tocará y afirma que será una derrota para Bolivia y el presidente Evo Morales.

"Bolivia demandó para que Chile ceda parte de su territorio soberano. Pero nuestra defensa ante La Haya ha sido fuerte y categórica: el territorio de Chile no se toca" (sic), enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores de la vecina nación, Roberto Ampuero.

Este lunes esa autoridad sostuvo una reunión con su agente Claudio Grossman y el coagente Alfonso Silva. El encuentro sirvió para perfilar los posibles escenarios que existirán en el veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Heraldo Muñoz, antecesor de Ampuero, también se refirió al tema. Habla de una posible frustración en el primer mandatario ante una decisión adversa para el país. También ironizó sobre el deseo del jefe de Estado, que quiere ver algún día flamear la tricolor nacional en las costas del océano Pacífico.

"Evo Morales anuncia que tras el fallo de La Haya que bandera boliviana “flameará pronto en orillas del Pacifico”. Si ello no ocurre, será su derrota total y frustración que tendrá que explicar a su pueblo. Como dijo expresidente (Jaime) Paz Zamora: La Haya no regala mar porque no tiene mar" (sic), dijo el exministro de Relaciones Exteriores.

Este lunes el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, declaró: "estamos esperanzados y preparándonos para este diálogo importante que va a ser trascendente no solo para la historia de Bolivia sino también para la historia de Chile y de la región porque este es un tiempo de integración, de resolver (los problemas)".