Defensoría dice que no pagó nada a esposa de Tezanos

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo salió a aclarar que no pagó nada a Kary Arias, esposa de David Tezanos Pinto, por el spot que grabó como parte de una lucha contra el racismo y la discriminación.

La mujer recientemente estuvo involucrada en otra polémica, luego que criticara a colectivos ciudadanos que piden el respeto al voto del 21F, tras un impasse con su marido en un café de Santa Cruz.

"Las campañas se realizan con el material logístico y el costo de impresión, grabado de discos y horas de trabajo de personal de la Defensoría, contando con la colaboración y cortesía, no remunerada, de gentiles personas y agrupaciones artísticas en la representación escénica", detalla el pronunciamiento de esa instancia.

Arias, ante las críticas, posteó ayer en Facebook: "cuando estudiaba comunicación estuve en contacto con estudios de publicidad, algunos de los cuales me contrataron para realizar trabajos para diversas empresas. Solo los tontos no saben que en la publicidad, al igual que en el teatro, el actor no tiene nada que ver con el personaje que representa".

El spot fue colgado el 24 de mayo. "La Defensoría del Pueblo, lanzó una campaña comunicacional escenificando un video conocido por toda la población boliviana en un bus", señala la publicación que hace referencia a un caso de discriminación ocurrido en un micro en Santa Cruz.