Declararán presidente indefinido de Adepcoca a Gutiérrez si sigue preso

La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció que oficializarán a Franclin Gutiérrez, como presidente indefinido, si el Ministerio Público sigue con la intención de mantenerlo detenido por más tiempo.

"Han decidido que si no lo sueltan a Franclin Gutiérrez va a ser un presidente indefinido; eso ya es oficial han aprobado en asamblea (...) Va a ser presidente indefinido de Adepcoca. No podemos dejarlo desamparado; esa es una decisión de la Asamblea, no de los dirigentes", manifestó a ANF Sergio Pampa, dirigente de Adepcoca.

Recientemente el Ministerio Público solicitó al Juzgado Octavo de Instrucción Penal ampliar el tiempo de investigación en contra Gutiérrez de seis a 18 meses, porque habría otros delitos más que investigar contra el dirigente cocalero.

Este jueves, Jorge Santiesteban, abogado Gutiérrez, reiteró que el proceso contra su defendido es político y que esa solicitud de ampliación de plazos es solo para mantenerlo detenido preventivamente por más tiempo.

Pampa lamentó que a siete meses de abrirse el caso la Fiscalía no haya avanzado con las investigaciones para el esclarecimiento del hecho. Dijo que se preveía la intención de la Fiscalía de que Franclin Gutiérrez continúe en la cárcel.

Recordó que el 19 de marzo, en asamblea, se resolvió declarar a Gutiérrez como presidente indefinido de Adepcoca si es que seguía encarcelado.

El dirigente adelantó que este lunes tendrán una reunión y ahí tratarán el pedido que hizo la Fiscalía de ampliar los plazos investigativos y las medidas que asumirán en defensa de Gutiérrez.

"Si la Fiscalía está diciendo así, de seguro el día lunes los dirigentes van a pronunciarse a nivel de Los Yungas y van a hacer prevalecer esta decisión que se ha tomado en asamblea (de declararlo presidente indefinido)", finalizó.

Gutiérrez está detenido en el penal de San Pedro desde agosto de 2018, porque presuntamente organizó un grupo armado para emboscar y atacar a los policías que erradicaban en la localidad de La Asunta.

