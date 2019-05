Declaran en reserva la investigación del intento de rapto en el Teleférico

Una mujer denunció que una pareja intentó raptar a su hija en una de las cabinas del Teleférico en La Paz y ahora las investigaciones son realizadas en reserva, según detalló esta jornada el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez.

"Por seguridad y porque la ley dispone que, al involucrar a menores, se declara en reserva. Estamos dando seguimiento interno y cotejando todos los aspectos que nos permitan aclarar el hecho", sostuvo la autoridad en entrevista con radio Compañera.

Los hechos se registraron el pasado lunes, cuando la menor y su madre rumbo al colegio, cerca de las 11:30. Abordaron una cabina de la línea verde desde Obrajes para ir a Irpavi, donde coincidieron con el hombre y la mujer de pollera.

"Ah, es que yo he estado en la cárcel y él también ha estado en la cárcel, eso me dijeron y ahí me asusté", relató en la víspera la madre, cuya identidad se mantiene en reserva.

Chávez destacó que "el Teleférico es el sistema de transporte más seguro del país, cuenta con cámaras de vigilancia en todos los puntos, tenemos una importante red y se investiga de oficio, ya se identificó a las personas".

En las últimas horas el director de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, el coronel Sergio Bustillos, informó que se revisaron los videos de seguridad e identificaron a dos sospechosos, pero que la supuesta víctima no se apersonó a presentar una denuncia formal.

