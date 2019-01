David Tezanos responde a las críticas: 'Yo no me aferro a ningún cargo'

"Yo no me aferro a ningún cargo, nunca me he aferrado a ningún cargo", afirma David Tezanos, defensor del Pueblo, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de renunciar ante el escándalo en su vida personal que ventiló desde oficinas públicas.

Sostiene que si debe renunciar, lo hará por el conducto legal. "He sido albañil, he sido abogado independiente, no requiero estar en la Defensoría del Pueblo para tener nada, no tengo nada, no tengo bienes", dijo en entrevista con Cadena A.

"Estoy aclarando que se está defendiendo la imagen, credibilidad e integridad del defensor del Pueblo. David Tezanos como un hombre infiel a nadie le interesa, pero como un hombre violento, eso sí sería preocupante y por eso estoy defendiendo esa imagen", agregó el titular.

Video de la entrevista:

Calificó de "exabrupto" la conducta de su pareja, afirmando que "sabe cómo afectarme". Cuenta que "estar en una situación de chantaje, es terrible, es atroz, no se puede estar en paz. Quieren arruinarme la carrera profesional".

En la víspera llamó a una conferencia de prensa para admitir que le fue infiel a su todavía pareja y denunciar que producto de eso es víctima de chantajes. No fue la primera vez que utiliza una dependencia estatal para abordar temas particulares, antes lo hizo para anunciar su divorcio.

Ayer el MAS y la oposición repudiaron su comportamiento, instando a que se dedique a trabajar en lugar de hablar de su situación sentimental desde la Defensoría del Pueblo. En redes sociales exigen su dimisión.