¿Cuál fue la motivación que lo llevó a esta postulación?

Trabajo en el área del derecho hace varios años, día que pasa la situación es peor. Tenía esperanza de que todo fuera a cambiar con el Gobierno de Evo Morales, hace 12 años, pero no hay nada, este es un fracaso. Pero si él no lo pudo hacer, creo que yo sí. En este caso, considero que mi aporte podría ser importante, y para eso me propuse generar transformaciones importantes en la justicia. Lo hago sabiendo de los dos tercios del MAS y que muy difícilmente pasaré la primera fase siquiera.

¿Cuál es su propuesta?

Primero, la independencia e imparcialidad; si eso no cambia, estaremos en lo mismo. Luego, tengo claro que el fiscal general debe luchar contra la delincuencia, no desde su oficina, sino donde hay un problema. Lo tercero es que debe prevalecer el gobierno de la Constitución y del derecho, las leyes son un adorno ahora y en ese sentido, ese respeto a las normas. Se debe procesar a cualquier persona, aunque sea muy poderosa, sin temor alguno. Luego, la descolonización y descapitalización del Ministerio Público, que la justicia sea para todos, principalmente para los que no tienen recursos.

¿Tiene posibilidades?

Yo creo que el futuro fiscal será alguien del MAS. Es que quieren a alguien que sea servil y les garantice gobernabilidad. No procesar bajo ninguna circunstancia al presidente, vicepresidente, ministros ni asambleístas del partido, ellos son angelitos, pero sí perseguir a los opositores. La nueva autoridad complacerá a los jefes, la lógica es que hay que poner a un masista y olvidarse del pueblo. Yo ya debo estar entre los descartados e impugnados.

¿Usted puede postularse tras ser sometido a un juicio de responsabilidades?

Sí puedo. Yo tenía un proceso de carácter disciplinario, el objetivo y el fin eran obligarme a renunciar al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, pero como yo no lo hice, lo único que lograron fue destituirme. Esa no es una causal que me impida postularme. No tengo sentencia ejecutoriada ni procesos penales, por lo que me puedo postular.

Si sabe que lo van a sacar en primera instancia, ¿por qué insistió en postularse?

Mi postulación busca apelar a la conciencia del Gobierno. Si es que el Ejecutivo, los asambleístas quieren un cambio real, ahí estaré yo, pero si quieren que la justicia siga jodida como hasta ahora, pues que elijan a quienes ellos quieran. El pueblo, en su momento, calificará si lo que hicieron está bien o mal. Sin embargo, creo que el destino de las personas que hoy dirigen el país está marcado, en algún momento reaccionará la población y dirá basta.