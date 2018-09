No le causó sorpresa la decisión. El exmagistrado Gualberto Cusi consideró que era predecible que fuera inhabilitado por la comisión mixta de Justicia Plural como postulante a la Fiscalía General del Estado.

"No sé cómo estarán haciendo. No vale la pena ocuparse, hay cosas más grandes, como el 21F, los derechos indígenas, la democracia, era de esperarse eso (que me inhabiliten)", dijo en entrevista con EL DEBER

Comisión inhabilita a Cusi y rehabilita a 5 candidatos

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi (2011-2014), fue inhabilitado porque el jefe de bancada del MAS, David Ramos, presentó una impugnación arguyendo el juicio de responsabilidades al que el extribuno fue sometido en el Senado, que determinó su alejamiento del ente Constitucional.

"No sé oficialmente por qué me han inhabilitado. Mañana me apersonaré a la comisión para ver por qué me han inhabilitado", agregó el indígena, que espera una notificación oficial por parte de la instancia Legislativa.

La comisión Mixta de Justicia Plural inhabilitó a tres postulantes a la Fiscalía General del Estado, entre ellos a Cusi. También se rehabilitó a otros cinco que habían sido objetados. Este miércoles continua la revisión de impugnaciones al interior de esa instancia.

Los datos indican que quienes nuevamente están en carrera son Juan Lanchipa, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; William Alave, presidente de una sala penal; el exministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela; Silvano Arancibia Colque, quien trabaja en el Gobierno Municipal de Sucre; y Luciano Negrete, quien también estaba inhabilitado por incumplimiento de requisitos, de acuerdo al reporte de Página Siete.