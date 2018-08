Críticas y elogios para Barón en su tierra natal

En Chuquisaca no se quedaron indiferentes frente a la posesión del senador Milton Barón como titular de la Cámara Alta. Para más de uno no cayó bien la designación, pese a que el parlamentario es chuquisaqueño. Consideran que “seguirá siendo sumiso al partido de Gobierno” y que no necesariamente defiende los intereses de la región.

El asambleísta departamental opositor Eusebio Cordero fue duro: señaló a Barón como “llunk’u de Evo Morales” y que solo por eso fue “premiado con un alto cargo”.

Recordó el pasado de Barón, que inicialmente era parte del comité impulsor por la capitalía y contrario a los intereses de las organizaciones campesinas de MAS, pero después fue absorbido por el oficialismo.

El dirigente de la Central Obrera Departamental, Carlos Salazar, señaló que la designación de Barón en la presidencia del Senado demuestra que la sumisión política vale más que la gestión.

Después de los conflictos por Incahuasi en abril, Barón no apareció públicamente al menos por dos semanas.

En cambio, para el asambleísta nacional por el MAS Elmar Callejas, se debe destacar la designación, pues, en su opinión, será de mucha utilidad para apresurar las leyes pendientes para Chuquisaca. Sostuvo que es positivo que un legislador chuquisaqueño asuma la Presidencia del Senado.

Ante las voces críticas, Callejas sostuvo que el Senado no es una representación departamental, sino nacional y la posición del senador Barón siempre fue “cuidar lo nacional”, los intereses del país de manera conjunta.