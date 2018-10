'Creyó que era una chispita', dos niños provocan una grave explosión en Oruro

Dos menores (hermanos) fueron trasladados de emergencia desde la localidad de Caracollo hasta el hospital general San Juan de Dios de la capital de Orureña, luego de ser afectados por la detonación de un explosivo al interior en su vivienda, presumiblemente en la cocina. El hecho se registró la mañana de este martes.



Ercilia Pinaya, la madre de los menores relató a EL DEBER que ella está delicada de salud y que por eso le pidió a su hijo que encienda la cocina y ponga la caldera para hacer desayuno, "en eso he sentido un golpe fuerte cómo si algo hubiera explotado, he saltado de la cama y los he visto a mis hijos tendidos en el piso, el mas pequeño su manito estaba abierta como una flor, no tenia deditos", dijo entre lágrimas.

"Mi hijita me ha contado que ayer cuando estaban jugando en la calle y mi hijo menor levantó algo del suelo creyendo que se trataba de 'chispitas' y esta mañana mi hijo menor lo encendió y explotó", señaló la mujer.

Los afectados fueron identificados como R.G.P, una niña de 10 años edad que presenta una policontusión y un trauma ocular provable y cuyo estado es estable. El otro es un niño de 6 años registrado como F.M.G.P., que sufrió la amputación de su mano derecha. El pequeño tiene también múltiples policontusiones y heridas lacerantes en el rostro que ya fue tratado por un cirujano maxilo facial.

El médico Raúl Guibarra, director de ese nosocomio, indicó que el niño tuvo que ingresar a quirófano debido a la gravedad de sus heridas. "Vamos a esperar el resultado de la operación y la evolución de los pacientes para brindar mayor información", puntualizó.

La Policía de Caracollo inició la etapa de investigación por lo que un equipo especializado de peritos se trasladó a la vivienda para realizar la colecta de evidencias que permitan conocer qué tipo de explosivo fue detonado y cuál es la procedencia del mismo.