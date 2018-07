Crece la presión sobre el TSE para que decida ahora si habilita a Evo y que corrija el padrón

La repostulación de Evo Morales y la depuración del padrón electoral son los dos temas que aumentaron la presión contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas autoridades optaron por el silencio y evitaron referirse al caso; ayer una delegación de las plataformas ciudadanas llegó hasta las puertas del ente electoral y sus representantes dejaron una carta dirigida a la presidenta, Katia Uriona, para que se convalide los resultados del referéndum de febrero de 2016 y deje a Morales sin candidatura en 2019.

“Solicitamos a su autoridad se pronuncie ratificando de forma definitiva los resultados del 21-F, y la no repostulación de los ciudadanos Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, pronunciamiento que deberá emitir su autoridad hasta antes del 6 de agosto”, señala la nota de los activistas.

El representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarrcín, dijo que es imperativo que los vocales se pronuncien, aunque en la nota piden que el TSE emita un comunicado invalidando las candidaturas.

“Los vocales tienen dos caminos. O seguir los pasos de la banda de los cuatro, aquellos vocales delincuentes que traficaban votos, o restaurar la democracia. Ellos deciden”, remarcó el también rector de la universidad de La Paz y luego añadió que el Conade aguardará hasta el 6 de agosto, dentro de 19 días, la respuesta de la presidenta del TSE.

EL DEBER intentó comunicarse con seis de los siete vocales, pero ninguno respondió las llamadas o sus teléfonos estaban apagados; luego, desde esa entidad informaron que algunos vocales estaban de viaje y que otros estaban en reuniones y no atenderían los requerimientos.

Pero hay otro escollo que el TSE debe sortear. El segundo caso que deben explicar los vocales se refiere al padrón porque el reporte de la OEA señala que se encontraron 48.759 números de cédulas de identidad repetidas de ciudadanos habilitados para votar; este dato surge a un poco más de un año para los comicios generales y que fue tomado con escepticismo por los dirigentes políticos nacionales.

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que hubo una razón para la realización de la auditoría y que si ese fue el resultado de esa auditoría, es obligación de los vocales aplicar todas las recomendaciones que realizó la misión de la OEA.



La auditoría del padrón se realizó en dos etapas: de junio a octubre del pasado año y en junio de este año. El ente electoral informó que algunas de las recomendaciones ya se estaban implementando, además informaron que se estaba asegurando la cooperación internacional para costear otras de las recomendaciones de la OEA.

Según este reporte, también se identificó que existen 99.775 personas registradas en el padrón con documentos que ya no son válidos para sufragar, como el RUN o la Libreta de Servicio Militar; luego se encontró 4.732 registros con ceros a la izquierda del número, y ocho casos con guiones; otra observación surgió por la consignación del apellido de las mujeres después de casadas.

De acuerdo con los datos del ente electoral, el padrón tiene a 6.438.801 ciudadanos habilitados para votar y los 48.759 observados representan el 0,75 por ciento de ese registro general.

Las acciones



Pero las plataformas no solo llegaron para exigir el pronunciamiento del ente electoral, sino que buscan articular sus acciones de cara al 6 de agosto, cuando pretenden llegar a los festejos cívicos patrios que se realizarán en esa ciudad, Cristian Tejada, representante del G-21, dijo que hay una coordinación para llevar su protesta a esa ciudad y recordó que en la Villa Imperial ya existe trabajo sobre ese tema.

Informó también que se logró articular entre tres plataformas en el eje del país, de ese modo se acordó que en Cochabamba será la agrupación Morena la responsable de la coordinación; en Santa Cruz estará el G-21; mientras que en La Paz, acordaron con Bolivia dijo No, con cuyos responsables se revisarán las acciones.



Vladimir Machicado, otro de los delegados de las plataformas, afirmó que en La Paz se intenta aglutinar a todos los intelectuales de esta parte del país e informó que buscan que sea el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, y afirmó que ya conversaron con él con ese propósito en este tiempo.



Mientras, la autoridad universitaria dijo que por el momento ellos están abocados a lograr un pronunciamiento de los vocales electorales que confirme que los dos mandatarios no pueden participar de una nueva elección, en ese marco, dijo que confían en la capacidad de los vocales y haya una decisión coherente.



Otros escenarios



Al mismo tiempo que se realizaba el mitin en la plaza Avaroa, otro grupo se encontraba en la plaza Murillo, donde se realizó la misa por los 38 años de la desaparición de Juan Carlos Flores, Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes en el asalto a la COB el 17 de julio de 1980 y la familia, además de otras personas, aprovecharon para lanzar el grito de “Bolivia dijo No” en puertas de la catedral ante la presencia de media docena de policías que observaban desde lejos.



En otro acto, esta vez en El Prado de La Paz, los miembros del Conade se reunieron para homenajear a los caídos en esos hechos, este acto contó con la presencia del exdefensor del pueblo Rolando Villena, quien dijo que el país no debe olvidar esos luctuosos hechos y tampoco debe permitir que retornen esas trágicas jornadas.



El acto se realizaba en puertas de la Federación de Mineros, que es afín al gobierno y cuando los activistas lanzaban la arenga del “Bolivia dijo No”, los mineros salieron de su sede y empujaron a los presentes.

Mientras que en Santa Cruz, el dirigente Lucio Vedia confirmaba la presencia de encapuchados que defienden al MAS y dijo que se decidió que en las futuras marchas los militantes oficialistas marcharán a rostro descubierto.

La protesta

Los políticos

Los opositores recordaron que justo el 17 de julio las autoridades amenazan a los activistas que protestan contra el 21-F y dijeron que esto no parará.



El padrón

El diputado Amilcar Barral dijo que el TSE debe dar una explicación sobre el padrón y las inconsistencias que existen sobre las dobles inscripciones.



El porcentaje

Los 48.000 registros con cédula duplicada representan el 0,75 por ciento del total del padrón electoral, que sobrepasa los seis millones.