Costas ve que hay una estrategia de frenar el desarrollo metropolitano

“Pensar Santa Cruz de la Sierra desde la lógica metropolitana supone mucho más que planificar consorcios de servicios”, dijo Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, durante su discurso en la sesión de honor de la Asamblea Departamental, el martes último. Así comenzó una serie de críticas que parecen tener como blanco la Alcaldía cruceña.

Aseguró que “Porongo, Montero, El Torno, Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Warnes o La Guardia, comparten el mismo desarrollo” y que “limitar la movilidad es una estrategia inconsistente”. Desde el municipio local, Jorge Landívar, secretario de Gestión de Percy Fernández, consideró que el gobernador no se está informando o no se está ilustrando en temas urbanos.

“Entiendo a qué viene esto, cuál es la verdadera intención del gobernador: trata de mostrar que conoce la ciudad”, opinó. Demócratas, el partido encabezado por Costas, presentará candidaturas a la Alcaldía cruceña en 2020 -así lo confirmó ayer Vladimir Peña, vocero del gobernador-, pero aseguran que el discurso es una reflexión motivada por el aniversario local y no por una probable candidatura de Costas al sillón edil. Según Peña, los 6 de agosto Rubén habla sobre el país; los 24 de septiembre, sobre el departamento, y los 26 de febrero, sobre la ciudad.

Conexión y conectividad

ntes de sumergirse en temas de salud, Costas abordó el tema de movilidad. Dijo que el desarrollo de las ciudades a veces se pensaba como una competencia. “Pensaban que el desarrollo de Porongo limitaba el de Santa Cruz de la Sierra, y por eso no construíamos puentes entre ambos municipios; en la actualidad ese pensamiento es absurdo”, enfatizó.



Sin especificar algún proyecto, habló de gestiones interconectadas, dijo que no podemos llegar tarde a este tipo de desarrollo tecnológico y que la región metropolitana tendrá que abordarlo “sin haber resuelto los de la movilidad”. Según Peña, Costas lo que intenta es una mayor coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno y encarar los desafíos de la región metropolitana. Para él, un buen ejemplo es el transporte, donde la Gobernación participó del estudio de la cooperación japonesa. Sin embargo, a finales de enero, el Gobierno central se quejó de la inasistencia de la Gobernación a una reunión con la Alcaldía cruceña donde justamente se tratarían temas metropolitanos, como el transporte, drenaje y la interconexión urbana. Para Landívar, no basta con construir puentes sin entender cómo circula la ciudad.



Asegura que en ingeniería hay soluciones para todo, pero no siempre está al alcance de los recursos de los municipios, como puentes aéreos sobre el cordón ecológico. También criticó que una administración pública no debe buscar beneficiar ‘intereses sectarios’ o a intereses económicos que no coinciden con el desarrollo urbano que necesita la ciudadanía. Cree que se deben construir urbanizaciones con todos los servicios, no solo con puentes que permita trasladarse “en tres minutos” a una ciudad con 180 módulos educativos, hospitales de segundo nivel y servicios. Recordó, además, que la misma Gobernación advirtió de los daños al medioambiente y al agua que puede causar los asentamientos sobre el acuífero de Porongo.



Consultado sobre qué ha hecho Costas por la región metropolitana y la interconectividad, en tres gestiones, Peña adelantó que está en tratamiento una ley de región metropolitana y que hace semanas lanzaron la plataforma en la cual el ciudadano puede tramitar nueve servicios desde su celular o una computadora.