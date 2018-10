Costas tilda de 'oficiosa e innecesaria' la elección de vocales para el TSE

El vocal Antonio Costas calificó como "oficiosa e innecesaria" la tarea que encara la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elegir nuevos vocales titulares y suplentes ante la renuncia de Katia Uriona y José Luis Exeni al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La autoridad, en entrevista con radio Erbol, señaló que "los criterios, las ideas que tiene la Asamblea para justificar esta designación, deberán rendir cuenta ellos. Nosotros como fieles cumplidores de la Constitución y la ley, le acataremos lo que disponga esta instancia legislativa, pero en mi concepto es innecesario".

Agregó que "por eso yo he pedido y he reivindicado, por eso inclusive he tenido esa frase chapaca tan característica ‘cada carancho a su rancho’", en referencia a la respuesta que le dio al vicepresidente Álvaro García Linera, que pidió a esa instancia cumplir la Constitución sobre la habilitación de Evo Morales como candidato.

El vocal electoral explicó que no es la primera vez que el TSE funcionaría con menos vocales. Recordó que cuando era parte de la Corte Nacional Electoral solo había tres vocales y se trabajó perfectamente.

La Ley del Órgano Electoral 018 determina que no se puede llamar a suplentes de vocales ni seleccionar nuevos, mientras haya quórum, sin embargo, el MAS impulsa una reforma legal para completar las acefalías en el TSE. Esta tarde se debate eso en Diputados.

Costas ratificó, además que para el Tribunal Electoral el resultado del referendo del 21F de 2016 está vigente y es vinculante, pero anticipó se emitirá una resolución final respecto a las candidaturas habilitadas el 8 de diciembre.