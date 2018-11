Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), resta valor al spot de ese organismo, que en 2016 explicaba que si ganaba el No en el referendo del 21F, los mandatarios no podrían ser candidatos en las elecciones de 2019. Sin embargo, enfatiza que los resultados de esa consulta sí son determinantes.

"En realidad lo que es determinante son las resoluciones que declaran los resultados (del referendo), entonces ese es el antecedente legal que tiene que estar inserto en lo que va a ser el debate para el proceso de habilitación dentro de la Sala Plena del Tribunal Electoral", dijo la autoridad en entrevista con Bolivision.

Explicó que la cuña publicitaria "en realidad no hablaba de una persona en particular, hace referencia a que por decisión del referendo no se podía plantear la repostulación" y anticipó que ningún tipo de presión influirá en el análisis y decisión que asumirán los vocales sobre las candidaturas habilitadas e inhabilitadas, que se conocerá el 8 de diciembre.

"(La presión) no es un ingrediente que va a decidir o influir respecto al análisis que vamos a llevar adelante este contexto, que es muy activo y en el que hemos percibido algunos excesos, que hemos intentado armonizar, pidiendo tolerancia. Es un tema conflictivo, es un tema que estará presente hasta el día 8 (de diciembre)", explicó.

Costas advierte un ambiente de "intensidad que se está incrementando" y reconoce que existe "una gran expectativa al respecto" de la habilitación o no de Evo Morales como candidato a una nueva repostulación, primero en las elecciones primarias y después en las generales de la próxima gestión.

"La decisión de la Sala Plena se manifiesta en una resolución fundamentada. Las candidaturas como tal tienen impugnación a través de sus militantes, y también hay la posibilidad de un recurso extraordinario contra las resoluciones que se emiten, pero son de hecho y de cumplimiento obligatorio", detalló sobre la disposición que emitirá Sala Plena.