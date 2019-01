Costas recibe dichos de Evo como alerta y pide una denuncia concreta

"Yo las recibo (las declaraciones) como parte de lo que es una alerta para el trabajo que nosotros desarrollamos", afirmó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, sobre las afirmaciones del presidente Evo Morales, que advirtió que alguien dentro de esa institución manipula datos para perjudicar al MAS.

En entrevista con 'Contacto Bolivia', la autoridad explicó que no busca confrontar los dichos del jefe de Estado e instó a que exista una denuncia concreta sobre el particular. Enfatizó que no existe un trato diferente del ente electoral con alguna de las organizaciones políticas.

"De darse esta situación, debería esclarecerse, si existe una denuncia concreta, que nos hagan conocer de quién se trata, oficializar, el Órgano Electoral tiene el mismo accionar con todas las organziaciones políticas", recalcó el vocal electoral.

Entrevista al vicepresidente del TSE:

Explicó que "la conformación de los padrones de militantes es responsabilidad de las organizaciones políticas, ellos llenan los datos, lo que hacemos nosotros es una consolidación y contrastación, para ver la consistencia de los datos", en referencia la existencia de militantes de un partido que aparecieron inscritos en otro.

Ayer Morales señaló que "alguien está manipulando, alguien está usando y alguien nos quiere perjudicar desde el Tribunal Supremo Electoral", a tiempo de pedir que exista una investigación interna por parte de las autoridades del TSE.

Además, desde el MAS ya se pidió el cambio de la ley para que existe un porcentaje mínimo de votos en futuras elecciones primarias. Costas respondió que "hay leyes que no están bien hechas, la de organizaciones políticas era una buena ley, pero dónde empieza a condicionarse a la coyuntura, cuando se establece la obligatoriedad de realizar las primarias este año".