Costas describe ocho puntos críticos del TSE y sus colegas lo refutan en público

Ocho problemas es lo que detectó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, y los hizo conocer a sus colegas de Sala Plena de la institución a través de dos cartas. Mencionó desde la ausencia de soluciones al problema de las renuncias hasta la falta de reglamentos para las elecciones. Esto provocó que sus colegas vocales organizaran una conferencia de prensa, y con él presente, contradijeran los reclamos de Costas y aseguraran que se tienen trabajo adelantado y presentaron el presupuesto de las elecciones. Ese era uno de los reclamos del denunciante.

El primer punto de la ruta crítica que describió Costas se refiere al personal del Órgano Electoral Plurinacional. Señaló que son 87 acefalías en total; sugirió pedir ayuda a la cooperación internacional para contratar personal especializado y dijo que los departamentos de La Paz y Santa Cruz son los que más problemas presentan.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, reiteró que todas las acefalías fueron cubiertas por personal capacitado y que en muchos casos los subalternos fueron promocionados, pero no se refirió a cuántos espacios de los 87 ya fueron ocupados.

Costas dijo que no hay trabajo de elaboración de presupuesto y que solo el trámite puede durar entre 10 a 25 días y pidió celeridad para la solicitud de los recursos adecuados.

Ahí salió la vocal Lucy Cruz, quien dijo que ya se aprobó la resolución 162 y que se realizó el pedido de presupuesto para las elecciones y el mismo se remitió al Ministerio de Economía.

En este punto, Cruz explicó que el total alcanza a Bs 248.863.442, detallados del siguiente modo: para el ámbito nacional Bs 177.633.957; mientras que, para el exterior, Bs 39.369.485. Además se solicita el ítem de “fortalecimiento de las organizaciones políticas”, que es el financiamiento para los partidos, de Bs 31.860.000.

El tercer reclamo de Costas se centraba en los equipos biométricos y dijo que muchos, que están en el exterior, requieren de actualización. Alertó sobre la posibilidad de que el TSE no cuente con la cantidad suficiente de lectores de huellas digitales para hacer un empadronamiento adecuado.

Para contradecirlo, el vocal Edgar Gonzáles López afirmó que en el exterior se tienen 42 equipos que están siendo usados en los cuatro países donde se empadrona actualmente y que se enviará otro paquete de 196 para registrar votantes en otros 30 países donde Bolivia tiene representación consular.

Según el vocal, en Bolivia se desplazarán 860 equipos para empezar la anotación masiva de nuevos electores que empezará el 31 de mayo y se prolongará hasta el 15 de julio. Además, dijo que se tendrá otras 150 máquinas biométricas si existe mayor demanda.

En su cuarto punto, Costas reclamó por ajustes en la planificación para la distribución de los equipos; la organización del operativo de registro; la contratación del personal electoral; comunicación y capacitación. También pidió capacitar personal, desde los choferes para que la ciudadanía no tenga reclamos o se atienda los mismos con celeridad.

Para esta alerta, los vocales no hicieron referencia alguna; sin embargo, la presidenta del TSE, dijo en reiteradas oportunidades que todos los vocales y funcionarios están capacitados y que ya atendieron otros procesos que les dieron la experiencia necesaria.

En el punto cinco de su carta, el vicepresidente del TSE alertó sobre la ausencia de la elaboración de los reglamentos que deben regir las elecciones. Además de los instructivos para el personal y destacó al reglamento para el financiamiento privado a los partidos como el más importante.

Nuevamente la vocal Cruz salió a explicar que existe trabajo adelantado. Dijo que todo el proceso electoral de octubre tendrá 13 reglamentos y que están prácticamente concluidos y que deben ser aprobados por sala plena. En la nómina que leyó se encuentra el del financiamiento público y privado.

Costas observó también que no existe una unidad de relacionamiento con las organizaciones políticas y recordó en su carta que una de las recomendaciones específicas de la OEA fue el de atender el tema del límite al financiamiento y los aportes de los militantes de las organizaciones. La vocal Cruz dijo que ese reglamento está para aprobación de Sala Plena.

El séptimo y último punto que hizo referencia Costas se refirió a tomar definiciones urgentes sobre el sistema informático que serán utilizados para el padrón electoral. Este punto no fue respondido por los vocales.

Investigación

Pese a que estaba presente en la conferencia, Costas no respondió sobre las declaraciones que realizaron sus colegas y no quiso refutar las mismas. Solo dijo que la carta que envió el lunes 22 de marzo se filtró en correspondencia de la presidencia del TSE y que habrá una investigación sobre dónde se produjo la filtración del documento que apareció en el portal, Brújula Digital. Dijo también que el lunes él expondrá sus argumentos ante sus colegas.

Ayer no estaban presentes dos vocales, Lidia Iriarte e Idelfonso Mamani y, según las fuentes del TSE, éstos se encontraban en sus oficinas, pero no acudieron a la convocatoria de Choque. La presidenta dijo que no existe ninguna crisis al interior del TSE y aseguró que todos los vocales trabajan con normalidad.