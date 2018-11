Costas deja en manos de Demócratas su candidatura

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, visitó este viernes los estudios de EL DEBER Radio, y en una entrevista volvió a reiterar que no descarta la posibilidad de ser candidato en las elecciones primarias y dejó en manos de los demócratas su postulación. El pasado 10 de noviembre Costas no confirmó ni descartó una posible postulación al proceso electoral inédito que se desarrollará el próximo 27 de enero.

Costas, que hace poco selló una alianza con Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, reveló que sostuvo reuniones con Carlos Mesa, con Víctor Hugo Cárdenas y Tuto Quiroga, y otros actores políticos en busca de conformar un bloque, cosa que al final no sucedió.

"Rubén Costas no aspira ni a ser presidente ni a ser vicepresidente, (pero) no descarto mi participación (en las elecciones primarias). Demócratas es un partido autonomista, donde la gente decide, si es que Demócratas ve conveniente de que su presidente, en este caso este servidor, sea candidato va a tener que serlo porque me debo a mi partido", indicó Costas.

Con relación a la alianza sellada con Unidad Nacional, Costas reiteró que esta alianza todavía se encuentra abierta a personalidades y plataformas, incluso dijo que está abierta la posibilidad que el binomio que los represente sea un militante o cualquier otra persona.

"El binomio será planteado al país el 28 de noviembre, yo me junté en más de unas oportunidades con Víctor Hugo, con Carlos, con Tuto, con todos los actores políticos, he visto mucho personalismo y decisiones de algunos partidos a lianzas selladas que prácticamente había que tener una rendición hacia su candidato", relató el presidente de los Demócratas.

Agregó que su agrupación política iniciará una campaña de recolección de firmas con el objetivo de inhabilitar la candidatura del presidente Evo Morales, para dar continuidad a la defensa del 21F.

Los Demócratas y UN después de registrar su alianza, iniciarán desde este jueves las conversaciones sobre las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia o sobre si presentan un solo binomio.