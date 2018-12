Costas aclara que no votó a favor ni en contra de la habilitación de Evo

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, informó que no votó a favor ni en contra de la habilitación del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, después de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que iniciará un proceso judicial en su contra y la vocal Dunia Sandoval.

"Yo me he abstenido, yo no he votado ni a favor ni en contra de la habilitación de los candidatos del MAS, porque yo soy un fiel cumplidor de la ley", manifestó Costas, en una entrevista con el programa No Mentirás, que se emite por la red PAT.

Agregó que justificó debidamente su abstención en la Sala Plena del TSE, que la noche del pasado martes habilitó a Morales y García Linera. Porque "lo primero es el cumplimiento del deber, el cumplimiento con el país, yo debo ceñirme a la Constitución y las leyes", insistió.

Explicó que tomó su decisión porque el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) -cuya vigencia fue ratificada en el referendo del 21 de febrero de 2016- establece que el periodo de mandato del presidente y vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. "Por tanto, es de cumplimiento obligatorio (...) y es vinculante al proceso de elección", subrayó. Pero luego también emergió en el país una sentencia constitucional, a solicitud del oficialismo, que dice se debe aplicar de manera preferente el artículo 23 de la Convención Americana referido a los derechos políticos que todo ciudadano tiene a ser elegido en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal.

"Entonces el Tribunal Constitucional debía pronunciarse de manera expresa respeto a la vigencia del referendo, pero no lo hizo. Entonces ahí surge pues esta controversia y esta colisión de las (dos) normas", lamentó.

Ayer la bancada del MAS, a través del diputado Víctor Borda, informó que la próxima semana presentará una denuncia en contra de los vocales Costas y Sandoval por "desconocer el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio" de la cuestionada sentencia constitucional, luego de que se conociera que no votaron a favor de la habilitación de Morales y García.