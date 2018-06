Costas: No pienso en la alcaldía; postularé a la presidencia si me piden

Confirmó su predisposición a una eventual candidatura a la presidencia y descartó por el momento una carrera por el sillón municipal. El gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, manifestó a EL DEBER este viernes que si la estructura de su partido lo avala está preparado para ser candidato en 2019 y hacerle frente al MAS.

"Como buen ganadero yo no le hago el lance a la jeringa. Si es que mi partido me propone como candidato lo voy a asumir. Claro que esa determinación la deberán tomar en base a estudios y encuestas", señaló a EL DEBER el Gobernador de Santa Cruz este viernes por la mañana.

Tocó el tema político en EL DEBER RADIO:

A PRIMERA HORA A PRIMERA HORA Posted by El Deber Radio on Friday, June 8, 2018

"Unidad, pero no a cualquier costo"

Se suma al coro de voces de activistas y líderes de oposición que piden un frente único para hacerle frente al partido de Gobierno; sin embargo, Costas advirtió que descarta a los políticos de 'extrema derecha', corruptos y ex golpistas; y a los renegados políticos del MAS.

"Creo en la unidad pero no a cualquier precio. La unidad tiene que ser en base a principios, valores y una propuesta para el pueblo boliviano que de certidumbres a las problemáticas de hoy", señaló.

Si bien el líder Demócrata sostiene que mantiene conversación con todos los líderes de oposición (Sol.bo, UN), algunos como Samuel Doria Medina advierten que si quiere ser candidato 'primero debe someterse a la decisión del pueblo'.

Respecto al municipio

"No nos pusimos a analizarlo (la candidatura a la alcaldía). No sé porqué hay esa susceptibilidad. O de repente serán ganas de mucha gente de que eso suceda. Pero no tuve tiempo de pensarlo, tengo que llevar adelante una gestión muy difícil", añadió.

La 'suceptibilidad' de que Costas iría a la alcaldía proviene del propio Gobernador, que en septiembre de 2017 durante un congreso arengó a sus militantes y aseguró que el sucesor de Percy Fernández sería un Demócrata.

¿Un candidato camba?

"¿Por qué no?, responde el Gobernador, ante la posibilidad de un candidato cruceño en las elecciones nacionales y sostiene su afirmación en la proyección de que para 2032 la región tenga cerca de la mitad de la población del país.

Apuntes:

- Redes Sociales. Lo ve como un escenario del debate político para el que se están preparando.

- Plataformas. Reconoce su protagonismo por su lucha por el respeto al voto del 21-F. Aunque también ve que hay políticos que buscan 'reciclarse'.

- Leyes. Sobre el alcalde detenido de Cochabamba, José María Leyes, lo volvió a definir como un 'mártir del 21-F' en entrevista en la radio.