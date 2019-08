Consejero Michel declara por caso cuoteo de cargos y dice que no se aferra al cargo

Omar Michel y Gonzalo Alcón, decano y presidente del Consejo de la Magistratura, respectivamente, declararon en calidad de testigos este martes en el Ministerio Público y negaron ser parte de un cuoteo de cargos al interior del Órgano Judicial, tal como se hizo conocer a través de unos audios.

Michel no descartó en dar un paso al costado en este caso que lo vincula a él y a su hermano. "Yo no me estoy agarrando al cargo, para nada, pero será una investigación imparcial, objetiva, la que determine ¿cuál es el camino a seguir en estas temáticas?", manifestó.

Dijo que en su declaración hizo conocer la verdad de manera técnica y legal, tal como corresponde a las funciones que ejerce actualmente.

Reiteró que se someterá a cualquier acto investigativo que se lleve de manera objetiva, ya sea el polígrafo u otros, para llegar al esclarecimiento de este caso.

Michel negó toda vinculación con los audios que lo implican en cuoteo de cargos entre el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Gonzalo Alcón también declaró en calidad de testigo y denunciante de este caso y calificó de falso que en la Magistratura se incurra en repartija de cargos.

"Sobre los audios que la anterior semana iban circulando en las redes sociales, así como en los medios de comunicación más que todo habla de un posible cuoteo entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, esto es falso y lo digo enfáticamente, nunca ha existido esa situación", manifestó Alcón.

La semana pasada se filtraron audios, donde se escucha a Juan Michel, hermano del decano de la Magistratura, haciendo conocer una repartija de cargos al interior del Órgano Judicial entre las autoridades del Consejo de la Magistratura y TSJ; el mismo Juan Michel refiere que influyó para que personas de su entorno sean acomodados ya sea como jueces o vocales.

Ante ese panorama, las autoridades del TSJ y la Magistratura interpusieron una denuncia en la Fiscalía de Chuquisaca para que se investigue si hubo o no tráfico de influencia en la selección y designación de autoridades judiciales.

Hace unos días, el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, declaró como testigo en este caso y dijo que se sobredimensionó este caso cuando se hace alusión a su persona, porque en el audio se le hace referencia solo 10 segundos y no puede deducirse vinculaciones en ilícitos, por eso debe investigarse y aclararse esta situación.

Más denuncias contra Omar Michel

Por su parte, la diputada de oposición, Lourdes Millares, hizo conocer que el entorno del consejero Michel ocupan cargos importantes en estrados judiciales, ya sean como vocales y jueces.

"Gente que eran colaboradores de Omar Michel, es decir que ocupaban el cargo de asistente consejero, ocupaban cargos de asesor legal, han sido promovidos, es decir, han sido beneficiados. Ese vínculo con Omar Michel les ha posibilitado subir su nivel salarial y de cargo", manifestó Millares a Radio La Plata.

La diputada hizo conocer varios casos de personas que se habrían favorecido con cargos gracias a la influencia de Michel. Millares hizo conocer estos elementos para que el Ministerio de Justicia, Héctor Arce, tenga conocimiento de estas irregularidades.