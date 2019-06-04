USTED ELIGE

Conoce las ciudades y direcciones en el exterior para empadronarte para las elecciones de octubre


Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos son los países donde existe la mayor cantidad de puntos de empadronamiento.


Brasil es uno de los países con gran cantidad de bolivianos. Varios ciudadanos ya han sido empadronados para las Elecciones Generales 2019. Foto: OEP
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Hace 2 horas

De los 1.758 equipos de empadronamiento distribuidos para el empadronamiento para las Elecciones Generales 2019, (OEP), 258 se encuentran en 33 países donde existen importantes comunidades bolivianas. El Organismo Electoral Plurinacional facilitó la lista completa de las ciudades y direcciones donde los compatriotas en el exterior pueden acudir a registrarse.

Según el OEP, Argentina con 11 puntos de empadronamiento y Estados Unidos con nueve, son los países con mayor despliegue. Son importantes también Brasil y Argentina, con siete centros para el registro cada uno centros.

Los únicos requisitos para empadronarse tanto en el país como en el exterior son haber cumplido o cumplir 18 años hasta el día de la elección y presentar la cédula de identidad vigente o en su defecto el pasaporte, señala la web de la OEP.



Citando al Servicio de Registro Cívico (Serecí), en día pasados el OEP anunció que Argentina, Brasil, Chile y España se encuentran las mayores comunidades de bolivianos en el exterior, concentrando cerca del 76% de los empadronados hasta el 2015, precisamente en estos países se inició el empadronamiento permanente de los ciudadanos.

A continuación, te mostramos las direcciones en el exterior para que puedas acudir a empadronarte:

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, COMODORO RlVADAVIA

CALLE ITALIA N? 96S ENTRE SAN MARTÍN Y SARMIENTO COMODORO RlVADAVIA - CHUBUT

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, CORDOBA

CALLE FIGUEROA CÁCERES N0.368 BARRIO PASO DE LOS ANDES

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, JUJUY

CALLE RAMIREZ DE VELAZCO N’ 145 ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN MARTÍN

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA QUIACA

CALLE 9 DE JUUO N9 109. ESQ. ÁRABE SIRIA 1ER. PISO

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, MENDOZA

CALLE CLARK 404. ESQUINA MARTINEZ DE ROZAS - MENDOZA - ARGENTINA

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ORAN

AV. SAN MARTIN N« 134

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, POCITOS - SALVADOR MAZZA

AV. SAN MARTÍN N* 446

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ROSARIO

AV. OVIDIO LAGOS 711. C.P. S2000LNH ROSARIO. SANTA FE, ARGENTINA

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, SALTA

CALLE MARIANO BOEDO N2 34 SALTA CAPITAL - ARGENTINA

CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, VIEDMA

RIO NEGRO. COLÓN 460 - CP 8SOO

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL CÁCERES

RUA DOS DIAMANTES N® 284, BARRIO VILA MARIANA, CIUDAD DE CÁCERES

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL CORUMBA - MS

CALLE 7 DE SETEMBRO, 47 ENTRE CALLE DELAMARE Y AV. GENERAL RONDON, BARRIO CENTRO.

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL EPlTAClOLANDlA - ACRE

JUUO MATIOU N* 84 CENTRO EPlTAClOLANDlA

CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL GUAJARA MIRIM

AV. 15 DE NOVIEMBRE NO. 255 ZONA CENTRAL

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, ANTOFAGASTA

CALLE WASHINGTON Y BAQUEDANO N° 2508,(PROPIEDAD OEL ESTADO BOLIVIANO) ANTOFAGAS

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, CALAMA

AVENIDA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE N* 2611 SECTOR CENTRO N® 2611 -ZONA CENTRAL

CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, IQUIQUE

CALLE SAN MARTÍN, ENTRE ANIBAL PINTO Y PATRICIO LYNCH.

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, BILBAO

CALLE PINTOR LOSADA N2 19 BAJO CP 48004, ZONA DE BASARRETE

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MURCIA

CALLE TORRE DE ROMO N®52 B, CP 30011, MURCIA - ESPAÑA

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, SEVILLA

AV. EDUARDO DATO N® 38 1RO. • C; CP 41005

CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, VALENCIA

AV. MARQUES DE SOTELO N« 11, PISO 1 PUERTA 1, VALENCIA - CAPITAL, CP46002

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, CUSCO

AV. OSWALDO BACA #101-CLORINDA MATO, BARRIO MAGISTERIO IRA. ETAPA. CUSCO - PERU

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, ILO

MEZZANINE DEL EDIFICIO MINERO II, CALLE BOUVIA DE LA URBANIZACIÓN GARIBALDI.

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, PUNO

JR. CAJAMARCA N2 664

CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, TACNA

AV. BOlOGNESI 175 URBANIZACIÓN PESCASEROOJ

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ARGENTINA, BUENOS AIRES

BARTOLOMÉ MITRE 2815, PLAZA ONCE • C.A.B.A.

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BARCELONA, ESPAÑA

CALLE TRAFALGAR N2 6 PRINCIPAL 1A - C.P. 08010

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, RIO DE JANEIRO

AV. RUI BARBOSA 664. SALA 101 - FLAMENGO, CEP: 22250-020, PRAIA DO FLAMENGO

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, SAO PAULO

CALLE CORONEL ARTUR DE GODÓI NO 7, BARRIO VILA MARAIANA . SAO PAULO

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, ARICA

CALLE PATRICIO LYNCH # 298, ESQ. SOTOMAYOR ARICA-CHILE

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, SANTIAGO

AV. SANTA MARIA 2796, PROVIDENCIA, SANTIAGO -CHILE

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, HOUSTON

2401 FOUNTAIN VIEW DR. SUITE 110 HOUSTON, TX 77057

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, LOS ANGELES

3701 WILSHIRE BOULEVARD, SUITE N2 1065

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, MIAMI

3750 NW 87TH AVENUE, SUITE 240, DORAL - FLORIDA 33178

CONSULADO GENERAL OE BOLIVIA EN EE UU, NUEVA YORK

800 SECOND AVENUE, SUITE 430 • NUEVA YORK, NY 10017

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, WASHINGTON DC

1825 CONNECTICUT AVE NW SUITE 200C WASHINGTON D.C. 20009

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MADRID

CALLE AVIADOR UNDBERGH, N® 3 -ZONA EL VISO - DISTRITO DE CHAMARTÍN - C.P. 28002.

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ITALIA, MILAN

VIA SPONTINI N*1 ANGULO CORSO DE BUENOS AIRES 64 PIANO 2, SCALA "C“

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN PERU, LIMA

CALLE LOS CASTAÑOS N2 235, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-PERU

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN SUIZA, GINEBRA

RUE DE LAUSANNE 72, INGRESO RUE ROSCHILD 50. SEGUNDO PISO, CODIGO POSTAL 1202

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ALEMANIA, BERLIN

WICHMANNSTRABE 6.10787 BERLÍN

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN AUSTRIA, VIENA

WAAGAASSE 10/8 A-1040

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN BELGICA, BRUSELAS

AV. LOUISE 176, BOITE 6,1050 BRUSELAS

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN BRASIL, BRASILIA

SECTOR EMBAJADAS SUL QUADRA 809, LOTE 34, CEP: 70200090 BRASILIA DF.

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CANADA, OTTAWA

OT7AWA130 ALBERT STREET, EDIFICIO VARETTE, CUARTO PISO, OFICINA 416

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CHINA, BEIJING

UANG MA HE(SOUTH) N0.14, 2-3-2 TAYUAN DIPLOMATIC BUILDING

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COLOMBIA, BOGOTA

CARRERA 9N® 113-37, SANTA BÁRBARA CENTRAL USAQUÉN, BOGOTÁ.D.C.

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COREA DEL SUR, SEUL

8F JEI BUILDING, EUUIRO 6. JUNG GU, SEOUL, REPUBUC OF KOREA, 100-191

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COSTA RICA, SAN JOSE

CURRIDABAT, DE PLAZA FRESES 200METROSNORTE. 20OMETROS ESTE Y 50NORTE

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CUBA, LA HABANA

CALLE 44. N2 305 ENTRE 3RA Y 3RA A, MIRAMAR, PLAYAS.

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ECUADOR, QUITO

AV. ELOY ALFARO N* 2432 Y FERNANDO AYARZA

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN EGIPTO, EL CAIRO

CALLE 21. B AMMAN ESQUINA AV. MOHY EL DIN ABOU EL EZZ DOKKI, GIZA

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN FRANCIA, PARIS

12, AV. DU PRESIDENT KENNEOY • 75016 PARÍS

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN GRAN BRETAÑA, LONDRES

106 EATON SQUARE, LONDON SW1W 9AD, LONDRES

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN IRAN, TEHERAN

NO. 79 QAREH TAPEHEIST., KOSAR SQ., SAADAT ABAD. TEHERAN (SEGUNDO PISO)

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ITALIA, ROMA

VIA CIVITAVECCHIA N2 1

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN JAPON, TOKIO

N° 38 KOWA BUILDING. ROOM 804, NlSHI-AZABU 4-12-24; MINATO-KU, TOKYO 106-0031, JAPÓN

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN LA INDIA, NUEVA DELHI

E14/15 GROUND FLOOR.VASANT VIHAR, NUEVA DELHI

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN MEXICO, DF MEXICO

CALLE GOETHE 104, COLONIA ANZURES, C.P. 11590, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F. / C.P.l 15

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PAISES BAJOS, LA HAYA

NASSAUPLEIN 2, 2585 EA LA HAYA - PB. LA HAYA

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PANAMA, PANAMA

CALLE ANDRÉS BELLO, CASA N° 3, ZONA EL CANGREJO

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PARAGUAY, ASUNCION

CALLE ISRAEL N® 309 ESQUINA RIO DE JANEIRO

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN RUSIA, MOSCU

SERPUJOVSKY VAL 8 DEPTS 135-137

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN SUECIA, ESTOCOLMO

STJÁRNVÁGEN 2A. 18150 UDINGÓ, ESTOCOLMO

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN URUGUAY, MONTEVIDEO

CALLE PRUDENCIO DE PENA N® 2567

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN VENEZUELA, CARACAS

AV. LUIS ROCHE CON 6TA. TRANSVERSAL, URB. ALTAMlRA, QUINTA

VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA MATANZA

CALLE PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN N« 3210 ESQUINA CALLE PASTEUR, SAN JUSTO, PARTIDO l

VICECONSUIADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA PLATA

AV. 44 N® 741 ENTRE 9 Y 10 CP 1900 LA PLATA

VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, PILAR

PEDRO LAGRAVE N? 563

VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, PALMA DE MALLORCA

CALLE PARELLADES N»121» PISO DESPACHO 23 ZONA PLAZA DE LOS PATINES

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, FRANKFURT

LIMBURGER STRA&E 42, CODIGO POSTAL 61462 KÓNIGSTEIN

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, HAMBURGO

AM KAISERKAI1. (6.0G)

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, MUNICH

EFFNERSTR. 46 D-81925 MUNCHEN

CONSULADO HONORARIO DE BOUVIA EN AUSTRALIA, SIDNEY

SUITE 602, 90 PITT STRETT SYDNEY

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN AUSTRIA, UNZ

NIEDERBAIRINGERSTR. 36A - 4203 ALTENBER6 BEI - UNZ

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN CANADA, MONTREAL

44 SUNCHINE ORIVE, DOLLARD-DES-ORMEAUX - QUEBEC H9B, MONTREAL

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN CANADA, QUEBEC

1700, BOULEVARD LAURIER - SULERY PQG1S 1M4

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN FRANCIA, MARSELLA

LE NEGRESKO 2 - 14 ME NEGRESKO 13008 MARSEILLE FRANCE

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN JORDANIA, AMMAN

PRINCE MOHAMMAD STREET, SUKUIAN CENTER, AMMAN 11118

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN LIBANO, BEIRUT

BAUCHRIEH - MAR YOUHANNA STREET, GEMAYEL AND MATTAR BLDG, 4TO PISO

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN PORTUGAL, LISBOA

AV. DEFENSORES DE CHAVES N® 71-B, 1000-114 USBOA PORTUGAL

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN PUERTO RICO, SAN JUAN

1409 LUCCHETTI STREET, SAN JUAN, PUERTO RICO

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN REPUBLICA DOMINICANA, SANT

CALLE DR. NUÑEZ DOMINGUEZ #33, ESQ. FERNANDO VALERIO

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN SALVADOR DE BAHIA - BRASIL

AV. OCEANICA 591- BARRA

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN TURQUIA, ESTAMBUL

ALTAN ERBULAK SOKAK EKEN APT NO. 8 ESTAMBUL-TURQUIA

CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN UCRANIA. KIFV

CALLE XORIVA - POCHAINSKAYA 45/24. KIEV, UCRANIA


 




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OEP Elecciones Generales 2019 Empadronamiento Bolivianos en el exterior