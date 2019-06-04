Conoce las ciudades y direcciones en el exterior para empadronarte para las elecciones de octubre

De los 1.758 equipos de empadronamiento distribuidos para el empadronamiento para las Elecciones Generales 2019, (OEP), 258 se encuentran en 33 países donde existen importantes comunidades bolivianas. El Organismo Electoral Plurinacional facilitó la lista completa de las ciudades y direcciones donde los compatriotas en el exterior pueden acudir a registrarse.
Según el OEP, Argentina con 11 puntos de empadronamiento y Estados Unidos con nueve, son los países con mayor despliegue. Son importantes también Brasil y Argentina, con siete centros para el registro cada uno centros.
Los únicos requisitos para empadronarse tanto en el país como en el exterior son haber cumplido o cumplir 18 años hasta el día de la elección y presentar la cédula de identidad vigente o en su defecto el pasaporte, señala la web de la OEP.
Citando al Servicio de Registro Cívico (Serecí), en día pasados el OEP anunció que Argentina, Brasil, Chile y España se encuentran las mayores comunidades de bolivianos en el exterior, concentrando cerca del 76% de los empadronados hasta el 2015, precisamente en estos países se inició el empadronamiento permanente de los ciudadanos.
A continuación, te mostramos las direcciones en el exterior para que puedas acudir a empadronarte:
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, COMODORO RlVADAVIA
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CALLE ITALIA N? 96S ENTRE SAN MARTÍN Y SARMIENTO COMODORO RlVADAVIA - CHUBUT
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, CORDOBA
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CALLE FIGUEROA CÁCERES N0.368 BARRIO PASO DE LOS ANDES
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, JUJUY
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CALLE RAMIREZ DE VELAZCO N’ 145 ENTRE INDEPENDENCIA Y SAN MARTÍN
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA QUIACA
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CALLE 9 DE JUUO N9 109. ESQ. ÁRABE SIRIA 1ER. PISO
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, MENDOZA
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CALLE CLARK 404. ESQUINA MARTINEZ DE ROZAS - MENDOZA - ARGENTINA
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ORAN
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AV. SAN MARTIN N« 134
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, POCITOS - SALVADOR MAZZA
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AV. SAN MARTÍN N* 446
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, ROSARIO
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AV. OVIDIO LAGOS 711. C.P. S2000LNH ROSARIO. SANTA FE, ARGENTINA
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, SALTA
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CALLE MARIANO BOEDO N2 34 SALTA CAPITAL - ARGENTINA
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, VIEDMA
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RIO NEGRO. COLÓN 460 - CP 8SOO
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CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL CÁCERES
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RUA DOS DIAMANTES N® 284, BARRIO VILA MARIANA, CIUDAD DE CÁCERES
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CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL CORUMBA - MS
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CALLE 7 DE SETEMBRO, 47 ENTRE CALLE DELAMARE Y AV. GENERAL RONDON, BARRIO CENTRO.
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CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL EPlTAClOLANDlA - ACRE
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JUUO MATIOU N* 84 CENTRO EPlTAClOLANDlA
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CONSULADO DE BOLIVIA EN BRASIL GUAJARA MIRIM
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AV. 15 DE NOVIEMBRE NO. 255 ZONA CENTRAL
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CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, ANTOFAGASTA
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CALLE WASHINGTON Y BAQUEDANO N° 2508,(PROPIEDAD OEL ESTADO BOLIVIANO) ANTOFAGAS
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CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, CALAMA
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AVENIDA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE N* 2611 SECTOR CENTRO N® 2611 -ZONA CENTRAL
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CONSULADO DE BOLIVIA EN CHILE, IQUIQUE
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CALLE SAN MARTÍN, ENTRE ANIBAL PINTO Y PATRICIO LYNCH.
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, BILBAO
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CALLE PINTOR LOSADA N2 19 BAJO CP 48004, ZONA DE BASARRETE
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MURCIA
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CALLE TORRE DE ROMO N®52 B, CP 30011, MURCIA - ESPAÑA
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, SEVILLA
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AV. EDUARDO DATO N® 38 1RO. • C; CP 41005
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CONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, VALENCIA
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AV. MARQUES DE SOTELO N« 11, PISO 1 PUERTA 1, VALENCIA - CAPITAL, CP46002
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CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, CUSCO
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AV. OSWALDO BACA #101-CLORINDA MATO, BARRIO MAGISTERIO IRA. ETAPA. CUSCO - PERU
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CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, ILO
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MEZZANINE DEL EDIFICIO MINERO II, CALLE BOUVIA DE LA URBANIZACIÓN GARIBALDI.
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CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, PUNO
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JR. CAJAMARCA N2 664
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CONSULADO DE BOLIVIA EN PERU, TACNA
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AV. BOlOGNESI 175 URBANIZACIÓN PESCASEROOJ
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ARGENTINA, BUENOS AIRES
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BARTOLOMÉ MITRE 2815, PLAZA ONCE • C.A.B.A.
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BARCELONA, ESPAÑA
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CALLE TRAFALGAR N2 6 PRINCIPAL 1A - C.P. 08010
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, RIO DE JANEIRO
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AV. RUI BARBOSA 664. SALA 101 - FLAMENGO, CEP: 22250-020, PRAIA DO FLAMENGO
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BRASIL, SAO PAULO
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CALLE CORONEL ARTUR DE GODÓI NO 7, BARRIO VILA MARAIANA . SAO PAULO
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, ARICA
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CALLE PATRICIO LYNCH # 298, ESQ. SOTOMAYOR ARICA-CHILE
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN CHILE, SANTIAGO
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AV. SANTA MARIA 2796, PROVIDENCIA, SANTIAGO -CHILE
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, HOUSTON
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2401 FOUNTAIN VIEW DR. SUITE 110 HOUSTON, TX 77057
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, LOS ANGELES
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3701 WILSHIRE BOULEVARD, SUITE N2 1065
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, MIAMI
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3750 NW 87TH AVENUE, SUITE 240, DORAL - FLORIDA 33178
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CONSULADO GENERAL OE BOLIVIA EN EE UU, NUEVA YORK
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800 SECOND AVENUE, SUITE 430 • NUEVA YORK, NY 10017
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN EE UU, WASHINGTON DC
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1825 CONNECTICUT AVE NW SUITE 200C WASHINGTON D.C. 20009
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ESPAÑA, MADRID
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CALLE AVIADOR UNDBERGH, N® 3 -ZONA EL VISO - DISTRITO DE CHAMARTÍN - C.P. 28002.
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN ITALIA, MILAN
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VIA SPONTINI N*1 ANGULO CORSO DE BUENOS AIRES 64 PIANO 2, SCALA "C“
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN PERU, LIMA
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CALLE LOS CASTAÑOS N2 235, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA-PERU
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CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN SUIZA, GINEBRA
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RUE DE LAUSANNE 72, INGRESO RUE ROSCHILD 50. SEGUNDO PISO, CODIGO POSTAL 1202
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ALEMANIA, BERLIN
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WICHMANNSTRABE 6.10787 BERLÍN
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN AUSTRIA, VIENA
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WAAGAASSE 10/8 A-1040
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN BELGICA, BRUSELAS
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AV. LOUISE 176, BOITE 6,1050 BRUSELAS
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN BRASIL, BRASILIA
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SECTOR EMBAJADAS SUL QUADRA 809, LOTE 34, CEP: 70200090 BRASILIA DF.
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CANADA, OTTAWA
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OT7AWA130 ALBERT STREET, EDIFICIO VARETTE, CUARTO PISO, OFICINA 416
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CHINA, BEIJING
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UANG MA HE(SOUTH) N0.14, 2-3-2 TAYUAN DIPLOMATIC BUILDING
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COLOMBIA, BOGOTA
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CARRERA 9N® 113-37, SANTA BÁRBARA CENTRAL USAQUÉN, BOGOTÁ.D.C.
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COREA DEL SUR, SEUL
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8F JEI BUILDING, EUUIRO 6. JUNG GU, SEOUL, REPUBUC OF KOREA, 100-191
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN COSTA RICA, SAN JOSE
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CURRIDABAT, DE PLAZA FRESES 200METROSNORTE. 20OMETROS ESTE Y 50NORTE
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN CUBA, LA HABANA
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CALLE 44. N2 305 ENTRE 3RA Y 3RA A, MIRAMAR, PLAYAS.
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ECUADOR, QUITO
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AV. ELOY ALFARO N* 2432 Y FERNANDO AYARZA
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN EGIPTO, EL CAIRO
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CALLE 21. B AMMAN ESQUINA AV. MOHY EL DIN ABOU EL EZZ DOKKI, GIZA
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN FRANCIA, PARIS
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12, AV. DU PRESIDENT KENNEOY • 75016 PARÍS
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN GRAN BRETAÑA, LONDRES
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106 EATON SQUARE, LONDON SW1W 9AD, LONDRES
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN IRAN, TEHERAN
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NO. 79 QAREH TAPEHEIST., KOSAR SQ., SAADAT ABAD. TEHERAN (SEGUNDO PISO)
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN ITALIA, ROMA
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VIA CIVITAVECCHIA N2 1
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN JAPON, TOKIO
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N° 38 KOWA BUILDING. ROOM 804, NlSHI-AZABU 4-12-24; MINATO-KU, TOKYO 106-0031, JAPÓN
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN LA INDIA, NUEVA DELHI
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E14/15 GROUND FLOOR.VASANT VIHAR, NUEVA DELHI
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN MEXICO, DF MEXICO
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CALLE GOETHE 104, COLONIA ANZURES, C.P. 11590, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, D.F. / C.P.l 15
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PAISES BAJOS, LA HAYA
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NASSAUPLEIN 2, 2585 EA LA HAYA - PB. LA HAYA
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PANAMA, PANAMA
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CALLE ANDRÉS BELLO, CASA N° 3, ZONA EL CANGREJO
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN PARAGUAY, ASUNCION
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CALLE ISRAEL N® 309 ESQUINA RIO DE JANEIRO
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN RUSIA, MOSCU
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SERPUJOVSKY VAL 8 DEPTS 135-137
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN SUECIA, ESTOCOLMO
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STJÁRNVÁGEN 2A. 18150 UDINGÓ, ESTOCOLMO
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN URUGUAY, MONTEVIDEO
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CALLE PRUDENCIO DE PENA N® 2567
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SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN VENEZUELA, CARACAS
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AV. LUIS ROCHE CON 6TA. TRANSVERSAL, URB. ALTAMlRA, QUINTA
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VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA MATANZA
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CALLE PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN N« 3210 ESQUINA CALLE PASTEUR, SAN JUSTO, PARTIDO l
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VICECONSUIADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, LA PLATA
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AV. 44 N® 741 ENTRE 9 Y 10 CP 1900 LA PLATA
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VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ARGENTINA, PILAR
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PEDRO LAGRAVE N? 563
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VICECONSULADO DE BOLIVIA EN ESPAÑA, PALMA DE MALLORCA
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CALLE PARELLADES N»121» PISO DESPACHO 23 ZONA PLAZA DE LOS PATINES
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, FRANKFURT
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LIMBURGER STRA&E 42, CODIGO POSTAL 61462 KÓNIGSTEIN
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, HAMBURGO
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AM KAISERKAI1. (6.0G)
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN ALEMANIA, MUNICH
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EFFNERSTR. 46 D-81925 MUNCHEN
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CONSULADO HONORARIO DE BOUVIA EN AUSTRALIA, SIDNEY
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SUITE 602, 90 PITT STRETT SYDNEY
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN AUSTRIA, UNZ
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NIEDERBAIRINGERSTR. 36A - 4203 ALTENBER6 BEI - UNZ
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN CANADA, MONTREAL
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44 SUNCHINE ORIVE, DOLLARD-DES-ORMEAUX - QUEBEC H9B, MONTREAL
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN CANADA, QUEBEC
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1700, BOULEVARD LAURIER - SULERY PQG1S 1M4
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN FRANCIA, MARSELLA
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LE NEGRESKO 2 - 14 ME NEGRESKO 13008 MARSEILLE FRANCE
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN JORDANIA, AMMAN
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PRINCE MOHAMMAD STREET, SUKUIAN CENTER, AMMAN 11118
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN LIBANO, BEIRUT
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BAUCHRIEH - MAR YOUHANNA STREET, GEMAYEL AND MATTAR BLDG, 4TO PISO
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN PORTUGAL, LISBOA
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AV. DEFENSORES DE CHAVES N® 71-B, 1000-114 USBOA PORTUGAL
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN PUERTO RICO, SAN JUAN
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1409 LUCCHETTI STREET, SAN JUAN, PUERTO RICO
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN REPUBLICA DOMINICANA, SANT
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CALLE DR. NUÑEZ DOMINGUEZ #33, ESQ. FERNANDO VALERIO
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN SALVADOR DE BAHIA - BRASIL
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AV. OCEANICA 591- BARRA
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN TURQUIA, ESTAMBUL
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ALTAN ERBULAK SOKAK EKEN APT NO. 8 ESTAMBUL-TURQUIA
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CONSULADO HONORARIO DE BOLIVIA EN UCRANIA. KIFV
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CALLE XORIVA - POCHAINSKAYA 45/24. KIEV, UCRANIA