Conisur confirma cultivos de coca en el Polígono 7 del Tipnis

Jacinto Noza, cacique mayor del Conisur, en una entrevista con Radio Panamericana, confirmó la presencia de cultivos de coca en el Polígono 7, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La declaración de Noza fue dada después de que una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue bloqueada, retenida e impedida de ingresar al Polígono 7 del Tipnis.

"En Polígono 7 no le puedo dar un dato exacto (de cultivos de coca), pero no le puedo mentir, en Polígono 7, hay, existen cocales, pero no tengo el dato exacto. La producción cocalera que hay en Polígono 7 tiene sus límites", declaró Noza.

Escucha acá un extracto de la entrevista a Noza:

El expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, fue parte del grupo bloqueado, lamentó que el bloqueo haya estropeado la oportunidad de tener un contacto con los indígenas del Polígono 7, territorio que tenía que ser visitado por la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

"Nosotros tenemos información, que habrá que verificar, que más del 50% del territorio del Polígino7, estaría severamente afectado por la deforestación y que los ríos estarían contaminados, esa información existe, se puede comprobar con fotografías del satélite, pero queríamos tener la reunión directamente con los compañeros indígenas de esos territorios", señaló Acosta, a Panamericana.

El pasado domingo, miembros de la comisión internacional intentaron ingresar al Polígono 7 del Tipnis, pero no lograron su objetivo porque fueron bloqueados por colonos y tras casi seis horas de cerco, recién consiguieron salir del sector.