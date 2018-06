Conferencia Episcopal dice que el cardenal no los convocó a dialogar

"Él nunca nos ha convocado, si nos convoca, al momento hacemos la reunión", dijo a EL DEBER el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas, sobre la relación que actualmente existe con el cardenal Toribio Ticona.

Hace algunos días, en una entrevista con este medio, el obispo emérito señaló que "como soy de origen campesino, indio, no aceptan así nomas, quieren siempre ellos exaltarse, en fin, por vanidad y ostentación", en referencia a la postura de la jerarquía católica, que salió a aclarar que el futuro purpurado no es la voz oficial de la Iglesia en el país.

Conoce más:

El representante de los obispos señaló que en esa postura "no hay ningún signo de distanciamiento, de discriminación ni de afectar su imagen, nosotros solo aclaramos lo que es la Conferencia Episcopal y lo que es el cardenal".

Recordó que personalmente "siempre hubo una amistad muy cercana, yo hablo muy bien con Toribio, nunca he tenido ni media discusión y no he visto en la Conferencia Episcopal algo que pueda hacer pensar un cierto distanciamiento, lo que existe son visiones distintas, pero a la hora de pronunciarnos sobre algo llegamos a entendernos".

Lea también:

A raíz de la postura de la Conferencia Episcopal, autoridades de Gobierno salieron en defensa del cardenal, señalando que "los obispos y católicos de base, que defienden y trabajan con los pobres" están con él. Ahora la venta de un terreno lo complica antes de su viaje a Roma para ser consagrado.

"Monseñor Toribio siempre fue tratado con mucho cariño y mucha estima", recalcó el monseñor Centellas, quien en la víspera pidió a Ticona aclarar la venta particular a una mujer del lote en Llallagua que fue inscrito a nombre del Obispado de Potosí.