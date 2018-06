Concluyen las obras en la Casa Grande del Pueblo; Esperan entrega

Los trabajos concluyeron y solo resta subsanar observaciones a algunos detalles. La empresa Tauro da por finalizada la obra y se espera que el presidente Evo Morales defina la fecha para la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, monumental edificación que sustituirá al Palacio Quemado en la ciudad de La Paz.

José Lara, representante de la empresa constructora, explicó a EL DEBER que por el momento se realiza una “revisión piso por piso” y se terminó con las pruebas de todos los equipos sanitarios, termodinámicos, eléctricos y tecnológicos. “No resta nada, la obra está concluida al cien por ciento, no falta ni un solo tornillo”, aseveró el ingeniero.

Manifestó que acabaron de “buena forma” y que no existe nada que el Gobierno les pueda reprochar. “Se han hecho los trabajos dentro de todos los plazos previstos”, agregó, indicando que se completó el diseño arquitectónico y estructural.

El MAS no oculta la ansiedad por contar ya con el nuevo Palacio. El vicepresidente de ese partido, Gerardo García, señaló que la obra será uno de los “símbolos” del denominado proceso de cambio, comparándola al teleférico en La Paz o los coliseos que entrega Morales en diferentes regiones del país. También defendió que el edificio de 29 pisos cuente con una sala de masajes, un jacuzzi y un gimnasio.



“Sabemos que el presidente trabaja casi las 24 horas, no tiene tiempo, por lo menos ahora tendrá unos minutos para descansar, para relajarse.

Ojalá que de esa manera el presidente tenga mayor comodidad y así pueda prestar un mejor servicio a la población”, sostuvo el dirigente.

Hace algunos días el director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Vladimir Sánchez, reveló que un 35% del material utilizado para la construcción es de origen extranjero. “Es un edificio inteligente, resiste sismos de 8 grados en la escala de Richter (...) La inversión por metro cuadrado llega a 1.077 dólares, la más baja en la ciudad de La Paz”, destacó.



“Prensa internacional destaca el derroche en la construcción del lujoso palacio de Evo Morales, en la nación más pobre de Suramérica” (sic), escribió ayer en su cuenta de Twitter el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, citando publicaciones de Chile y Argentina que mencionan los Bs 252,4 millones que cuesta el nuevo Palacio.



El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, David Ramos, rechazó las críticas de la oposición, señalando que “los opositores cuando eran Gobierno no han tenido la capacidad de construir ni una habitación” y destacó que la Casa Grande “dejará en el pasado los acontecimientos funestos que se registraron en el actual Palacio”.



“No es un lujo, es para servir mejor al pueblo. El actual palacio me parecía una ratonera”, dijo hace casi tres años Evo, en 2014, cuando instruyó el inicio de la colosal construcción.

Detalles del proyecto

Sus comodidades

La Casa Grande consta de un helipuerto, gimnasio, sala de masajes, jacuzzi y un elevador exclusivo para Evo Morales



El monto de la inversión

La colosal obra fue realizada en 29.492 m², tiene una altura de 119,80 m; su construcción costó Bs 240,3 millones y la supervisión de la obra, Bs 11,4 millones