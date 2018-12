Concejal del MAS de Camiri se declara independiente

El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Gambarte, se declaró ayer independiente de la tienda política que le llevó a ser parte del Concejo Municipal de la población de Camiri hace más de tres años, durante una conferencia de prensa convocada en el salón de reuniones del organismo deliberante.

“Hemos buscado alternativas políticas que se adecúen a nuestra formación, a nuestros principios y a los valores que cultivamos como familia”, señaló el concejal, en un intento de dejar establecido que no lo encontró en el partido mediante el cual llegó al Concejo Municipal.

Gambarte se refirió también a la habilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral del binomio oficialista conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera, para las próximas elecciones nacionales, manifestando su desacuerdo con el incumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Consultado si al renunciar al partido político que lo llevó al Concejo no debería renunciar también al curul, dijo que no lo hará ni aunque el MAS decidiera recuperar su curul, porque en su criterio, el espacio es del pueblo y no del MAS. “Desde este curul seguiremos luchando por el pueblo”, agregó.