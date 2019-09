Conade descarta el paro indefinido y apunta a cuidar el voto el 20 de octubre

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) descartó que se realice un paro indefinido, cuyo inicio se había anunciado para el 10 de octubre. El exdefensor del pueblo, Rolando Villena, que forma parte de la dirigencia de este organismo, reconoció este jueves en La Paz que "las condiciones materiales no están dadas" para que se aplique una medida de esta naturaleza.

"Nosotros hemos sido muy claros como Conade, este tema (el paro indefinido) definitivamente no va a continuar", dijo Villena en declaraciones a medios de comunicación.

Este sábado las plataformas ciudadanas y organizaciones que componen el Conade se reunirán en un nuevo congreso que analizará que actividades se realizarán para el 10 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Democracia. Además, se tratarán los mecanismos que apuntan a controlar que el voto sea respetado durante las elecciones generales.

Villena explicó que se coordinará con instituciones en todo el país para que se logre tener presencia en la mayor cantidad de mesas posibles "de modo tal que el control del voto, la toma de fotografías, para que el registro inmediato del elector que ha ido a dar su voto no pueda sufrir alteración alguna", dijo el exdefensor.

Otro tema que se analizará en el encuentro del Conade es el mecanismo que utilizarán para ir adelante en el juicio de responsabilidades que impulsarán en contra de Evo Morales por los incendios que aún afectan a la Chiquitania.

Reacción del MAS

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS),Lino Cárdenas, afirmó el jueves que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demuestra con la suspensión de la medida que no tiene poder de convocatoria.



"Fracasaron en su medida antidemocrática, se dieron cuenta que Bolivia es un país democrático, se dieron cuenta que Bolivia no va perder ese derecho de ir a elegir. Entiendo que ellos comprendieron que Bolivia no está con ellos, que no participa de esta serie de movilizaciones", dijo a los periodistas.