Comité antirracismo pide extinguir las causas contra Canelas y cívicos protestan

Mediante un comunicado, el Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación se pronunció en favor del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, y pidió la extinción de las denuncias penales por racismo y discriminación presentadas en Santa Cruz contra él debido a las disculpas que pidió y que fueron difundidas en los medios de comunicación.

La petición del Comité antirracismo coincide con la desestimación de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la denuncia del Comité pro Santa Cruz, producida ayer. Al respecto, hoy el líder cívico cruceño Fernando Cuéllar protestó por la decisión de los representantes del Ministerio Público y aseguró que impugnaría la decisión en el plazo de ley.

Puedes leer:



Cabe recordar que el viernes el Comité pro Santa Cruz y la plataforma de juristas cruceños Abogados Somos Todos, cada cual por su lado, abrieron dos procesos penales por discriminación y racismo en contra del gobernador masista.

La Fiscalía desestimó la denuncia contra Canelas

Canelas, por su parte, ya se disculpó: “De ninguna manera yo me he referido a ciudadanos cruceños ni de otra región. Yo tengo familia en Santa Cruz”, dijo primero, para redondear con un “si alguien se ha sentido afectado por alguna expresión que yo dije, por supuesto que tengo la humildad de expresar mis sinceras disculpas”. Pero, revisando los dichos de Canelas, los cívicos y los abogados de la plataforma señalada no creen que con eso baste.

Lo que dijo Canelas

“Aquí en Cochabamba, hermanos, en todo el departamento, nosotros le hemos dicho al hermano presidente Sí al 2025. De manera que no vamos a pensar en que algún cruceño venga aquí a gritar ‘Bolivia dijo No’; nosotros vamos a gritar Bolivia dijo Sí, Cochabamba dijo Sí”, indicó el gobernador en un acto en Punata, el martes de la semana pasada. Luego complementó: “No se dejen sorprender por ‘extraños’ que vienen a tratar de dañar y afectar a los Juegos”.

Luego Canelas envió cartas para aclarar sus dichos, una de ellas para el Comité. En ella decía que respetaba a Santa Cruz y que admiraba a los cruceños, que nunca fue su intención aludir a todos en la región sino a unos activistas que llegaron a la Llajta, según él, para dañar la imagen de los Juegos. Pero los cívicos no se conformaron con las aclaraciones de la misiva.

De modo que enviaron una denuncia a la Dirección Nacional de Lucha Contra el Racismo, dependiente del Viceministerio de Descolonización, para que esta institución del Gobierno procese al gobernador masista, según la ley N.º 045 Contra el Racismo.