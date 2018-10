Comisión del Senado aprueba ley para elegir a nuevos vocales del TSE

La comisión de Constitución del Senado aprobó en grande y detalle el proyecto de ley que permitirá cubrir las acefalías existentes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En las próximas horas será analizada por el pleno, sancionada y derivada al Ejecutivo para su promulgación.

El texto permitirá que vocales suplentes puedan trabajar en instituciones públicas mientras no sean convocados para ejercer la vocalía titular, aunque no podrán ejercer cargos electivos ni pueden ser nombrados embajadores, ministros o viceministros de Estado. Antes eso no estaba habilitado, hecho que ocasionó que los anteriores renuncien.

La norma sostiene que "de manera excepcional y transitoria hasta completar el periodo de mandato de las y los vocales del TSE que dura hasta el 9 de julio de 2021” que la Asamblea designará como miembro titular del TSE “a la vocal suplente habilitada a la fecha mediante Resolución de Asamblea Legislativa (de 8 de julio de 2015)".

Hasta ahora la Ley del Órgano Electoral 018 determinaba que no se puede llamar a suplentes de vocales ni seleccionar nuevos, mientras haya quórum. Sin embargo, el MAS consideró necesario "reforzar" la labor de esa instancia.

"Con que mortal vamos a tener a los vocales del ente electoral abajo del zapato del Ejecutivo y luego les van a decir que vayan a aprobar lo que el MAS decide, eso es terrible y se da una mala señal para el país", protestó el senador Arturo Murillo durante el debate.