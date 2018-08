La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Nelly Lenz (MAS), informó que el fiscal general Ramiro Guerrero puede repostularse al cargo. Lenz está a cargo de la selección de candidatos para nuevo fiscal general del Estado. Por su parte, su homólogo en la Cámara Alta, Milton Barón, secundó a Lenz y dijo que la actual autoridad puede presentarse.

“Si él quiere presentarse, no se lo podemos prohibir; otra cosa es que resulte elegido, pero si quiere postularse no podemos impedírselo (...) Él podrá (presentarse), no veo por qué no pueda”, explicó la legisladora cuando fue consultada sobre la posibilidad de que la actual cabeza del Ministerio Público se presente como candidato.

A su turno, Ramiro Guerrero, en un breve contacto telefónico con EL DEBER, dijo que él cumplirá la Constitución Política del Estado (CPE) y que no conoce el contenido del reglamento que aprobó la Comisión Mixta de Justicia Plural el pasado lunes.

“Veremos lo que dice la Constitución Política del Estado”, expresó cuando fue consultado si se repostulará al cargo. Cuando se le preguntó sobre reivindicar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 28 de noviembre de 2017 benefició al presidente Evo Morales, dijo que él respetará la Carta Magna. “Yo soy muy respetuoso de la Constitución”, fue su respuesta.

El artículo 228 de la Constitución Política del Estado señala que las autoridades del Ministerio Público “ejercerán sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación”.

Asimismo, el parágrafo II del artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala el mismo periodo y faculta a los salientes a regresar a sus funciones si hubieran pertenecido a la carrera fiscal antes de su designación.

El fallo del TCP

La duda sobre una posible repostulación de Guerrero surgió de una interpretación de la sentencia 0084/2017, aquella que avaló la repostulación del presidente Morales. La diputada Nelly Lenz fue una de los 12 legisladores que plantearon la acción de inconstitucionalidad abstracta para pedir la habilitación de Morales.

La diputada Rose Marie Sandóval cree que esta posibilidad debería ser estudiada jurídicamente, aunque ella considera que no es factible para el MAS volver a elegir a Guerrero por la gran cantidad de casos irresueltos que tuvo en su gestión y que salpican a autoridades de Gobierno.

El diputado Wilson Santamaría (UD) explicó que el fallo del TCP solo hace referencia a los cargos de “presidente, vicepresidente, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales” y, por tanto, no hace mención de otro tipo de autoridades.

Su correligionario del MAS, Lino Condori, dijo que el fallo constitucional del año pasado solo cursa efecto sobre las autoridades que deben ser electas en las urnas y no las que pueden ser elegidas en la Asamblea; aunque reconoció que Guerrero puede presentarse como candidato.

“Podría hacerlo, puede presentar, todo el mundo puede presentar lo que desee, pero los antecedentes que tenemos nosotros en el contexto latinoamericano y de acuerdo al análisis que hace el TCP para dar luz verde a las autoridades reelegidas una vez y puedan seguir postulando, no le alcanza”, dijo el legislador.

Luego explicó que la forma cómo el actual fiscal podría postular es a través de otro fallo constitucional reivindicando los derechos que tiene, tal como sucedió en el caso de Evo Morales, pero eso tomaría tiempo antes de que el ente constitucional haga conocer un fallo, tiempo en el que ya sería electo otro fiscal general.

Las críticas

Los diputados oficialistas felicitaron la gestión de Ramiro Guerrero y aseguraron que “fue un funcionario que cumplió con la misión que le encomendaron”, pero se negaron a responder si creen que sería una buena idea que la actual autoridad se repostule.

Para los opositores, en cambio, no existe ninguna posibilidad de que Guerrero pueda ser reelecto por los casos que atendió y el papel que desempeñó al frente de ese despacho. Ayer, el senador Arturo Murillo censuró la gestión del saliente fiscal: “Fue un sexenio de improvisación con fiscales departamentales sin méritos, muy ‘competentes’ para perseguir a políticos de la oposición y ciudadanos disidentes con el régimen de Evo Morales”, dijo.

Luego expresó que el fiscal nunca dio informes de las muertes por canicas de bolivianos y donde los acusados eran los policías y recordó cuatro casos desde 2012 y que terminaron en nada.

Su correligionario, Óscar Ortiz, dijo que el fiscal debe informar sobre los casos polémicos antes de dejar el cargo, “estamos convocando al fiscal general para que, antes de dejar su cargo, se presente ante la Cámara de Senadores e informe al país en qué estado está dejando los procesos por corrupción de los casos Fondo Indígena; CAMC; Gabriela Zapata; barcazas chinas e YPFB taladros”, escribió en su cuenta de Twitter. El reglamento será aprobado mañana en la Asamblea Plurinacional.