Comandante dice que no violó la CPE y ratifica su agradecimiento al 'proceso de cambio'

El comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, aseguró este lunes que no violó ningún precepto de la Constitución Política del Estado y reiteró su agradecimiento al denominado "proceso de cambio". "Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional porque definitivamente no me han visto ustedes hacer un spot publicitario, haciendo propaganda política, no estuve repartiendo boletines a favor de uno y otro partido político, lo único que reitero y pido por favor a esa gente malintencionada (es que) no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada", dijo.

Ayer, durante un acto de entrega de un centro de mantenimiento de vehículos policiales en Potosí, Mendoza le dijo al presidente Evo Morales que los más de 37.000 hombres de la Policía Boliviana respaldan el "proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira".

Estas declaraciones de Mendoza generaron una ola de críticas en las redes sociales y también en el ámbito político porque no es frecuente que un jefe policial apoye de manera abierta al "proceso" impulsado por un gobierno en particular. Mendoza ha vulnerado la Constitución Política del Estado y la Ley de Régimen Disciplinario que prohíbe la deliberación, la participación en acción política y la ostentación de su militancia, aseguraron por separado el mayor retirado de la institución, David Vargas y el diputado Amilcar Barral.

"Pero (ahora) les estoy aclarando lo que he pensado y lo que siento (...) sobre este proceso de transformación, este proceso de cambio, de modernismo de la Policía, (...) entonces en ese sentido yo creo que no hemos violado ningún precepto", insistió el Comandante. Remarcó que con la "importante inversión" realizada por el Gobierno en la Policía se permitió afrontar de forma eficaz y eficiente la responsabilidad en el tema de la seguridad ciudadana.

Nuestros objetivos en este tema "han sido alcanzados (...) y a eso me refería, (por eso) reitero y repito que la Policía Boliviana, los más de 37.000 policías, estamos agradecidos por estos logros institucionales que hemos tenido (...) entonces quiero reiterar nuestro agradecimiento como policías al proceso de cambio, en el cual la Policía se ha tecnificado, se ha modernizado y hemos cambiado", señaló.

Apuntó que en el actual "proceso" ya no hay más Policía represiva, sino por el contrario ahora la institución es transparente y digna al servicio de su comunidad.