Colegio Médico confirma asistencia a diálogo con el Gobierno

El Colegio Médico de Bolivia confirmó su asistencia a la reunión con el Gobierno, este lunes por la tarde en Cochabamba, para analizar las propuestas y observaciones a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) desde el próximo año.

"Está yendo el Colegio Médico de Bolivia, pero habrá que esperar qué es lo que pasa con esta reunión", informó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

La semana anterior, el Ministerio de Salud convocó al ente colegiado a una reunión anunciada inicialmente en la ciudad de La Paz y luego en Cochabamba para consensuar la implementación del SUS con los sindicatos médicos y escuchar sus observaciones a esa política social.

Larrea cuestionó la decisión del Ministerio de Salud de cambiar el lugar de esa reunión y dijo que la representación del Colegio Médico de La Paz no participará en la misma, pero si la dirigencia nacional.

A su juicio, el SUS no es sostenible, porque no hay la infraestructura y el equipamiento médico necesario para atender a casi 6 millones de bolivianos que no cuentan con un seguro de salud.

"No podemos cerrar los ojos y decir que estos aplicable en este momento. Hay muchos puntos que hay que tocar en este diálogo", acotó.