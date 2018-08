La nevada intensa que azotó a Potosí el sábado no solamente bajó la temperatura hasta siete grados bajo cero. En lo político, al menos por las señales que se dieron ayer, al parecer también congeló la tensión que se sentía en el ambiente durante los días previos a la celebración del 193 aniversario de la fundación de Bolivia. Los sectores opositores, que no aparecieron el domingo por las calles, como los mineros que aplicarán policía sindical para cuidar la seguridad del presidente Evo Morales se comprometieron a hacer caso omiso a las provocaciones del bando contrario para que sea una jornada pacífica y alejada del enfrentamiento y la violencia.

El cardenal Toribio Ticona, quien participará en la ceremonia interreligiosa y oficiará el tedeum, al que el presidente Evo Morales volverá a asistir después de varios años, pidió ayer en Potosí precisamente eso: que no haya violencia durante los actos “La democracia permite hablar a todos, hacer actos, pero hay que tener respeto. Ante todo, el señor dice que no tenemos que ser violentos, porque la violencia trae más violencia, debemos ser signo de alegría para nuestra patria Bolivia”, aseveró el purpurado en una improvisada conferencia de prensa.

Además, explicó las características que tendrá su reflexión dentro de la ceremonia. “Mañana (hoy) les diré que sirvan mejor y que vean a los más pobres que necesitan en nuestra patria. Ojalá algún día, un país tan rico en materias primas viva mejor de lo que ahora es, ese es el deseo del cardenal”, agregó el prelado, que está desde el jueves en la Villa Imperial.

A propósito de los actos que se realizarán en todo el país, la dirigencia de algunos colectivos emitió un comunicado en el que establecen cuatro líneas de acción: Primero señalan que se movilizan “por la democracia y el respeto a la CPE y al voto del soberano. Que todas sus acciones son pacíficas, “que no creeremos que se rompió la cadena de mando de la Policía como en el Tipnis y en la ciudad de El Alto con el universitario Johnatan Quispe, de la UPEA” y que todo acto de violencia será de exclusiva responsabilidad del Gobierno de Juan Evo Morales y de sus infiltrados.

Factores como carreteras transitables con mucha dificultad por el mal tiempo retrasaron o en algunos casos suspendieron la llegada de dirigentes de los colectivos ciudadanos que demandan el respeto al resultado del referéndum del 21-F que le dijo no a una nueva repostulación. Milton Navarro, vocero del ‘Bolivia dijo No’ en Potosí, resaltó, sin embargo, que hasta anoche unas 500 personas de Santa Cruz, El Alto y Cochabamba llegaron; y se espera un número similar para hoy, donde participarán del desfile por el 193 aniversario de la independencia patria.

El activista ratificó que su participación en los actos oficiales tendrá un carácter pacífico. “En principio lo que nosotros tenemos que hacer es no provocar y si ellos lo hacen, no tenemos que responder. Tal vez están trayendo a sus sindicatos, a sus organizaciones, quizá quieran provocar, pero nosotros no vamos a responder”.

Como integrante de ‘Otra Izquierda es Posible’, Beto Astorga explicó que unas 500 personas se trasladaron de Oruro, La Paz y otras regiones del país, enfatizando, también, que solo buscan hacer escuchar sus voces sin que exista violencia. “Mostraremos que ellos (el MAS) son la nueva minoría. Será una participación pacífica, hemos escuchado amenazas de ‘chutazos’, ‘chicotazos’, pero esperemos que no haya nada de eso”, manifestó.

Los ciudadanos de Potosí tuvieron una estoica participación en el desfile interinstitucional que se realizó el sábado por la noche, durante el que nevó sin cesar Los ciudadanos de Potosí tuvieron una estoica participación en el desfile interinstitucional que se realizó el sábado por la noche, durante el que nevó sin cesar y se registraron temperaturas muy bajas. Durante el desarrollo de esta actividad, en la plaza principal, no se escucharon abucheos para las autoridades como el gobernador, Juan Carlos Cejas, que estuvo en el lugar. Al final un grupo de activistas del 21- F ingresaron y corearon el “Bolivia dijo no” y varios grupos de personas los aplaudieron. Las autoridades no se movieron y aunque varios policías se pusieron entre los activistas y el palco, no hubo incidentes.

“Así es el potosino, este será un acto de homenaje a la patria, y estoy seguro de que no habrá ningún tipo de enfrentamientos ni violencia, porque el respeto se impondrá”, apostó el gobernador Cejas.

En la misma postura

Desde el otro bando, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Fernando Gonzales, informó a este medio que al menos 300 mineros resguardarán al presidente Evo Morales ejerciendo la denominada policía sindical, durante sus actividades de esta jornada en la plaza principal, pero advirtió “que bajo ningún motivo se ejercerá la violencia. No usaremos cachorros de dinamita, ni lazos. Preservaremos la paz aunque seamos provocados".

En la misma línea, el dirigente de los campesinos de Potosí, Raúl Alcoba, complementó incluso que si es que los colectivos provocan, los dirigentes de su sector incluso dejarán de desfilar antes que responderles.

El jueves el comandante de la Policía de Potosí anunció que 2.000 efectivos serían desplegados para resguardar la seguridad del 6 de agosto. El ministro de Gobierno, el fin de semana, se- ñaló que serían solamente 500, que llegarán como refuerzos de Oruro y de Sucre.

Discurso

El gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, advirtió ayer, tras el desfile en la sede de Gobierno, que no respetar el resultado del referéndum de 21 de febrero de 2016, podría llevar al país a la conflictividad, mayor violencia y hasta la creación de grupos guerrilleros y terroristas.

“En cualquier régimen, en cualquier lugar del mundo, si una persona no respeta el voto del pueblo, creo que siempre se va a derivar en diferentes actos de inconformidad hasta derivar incluso en actos más violentos o en organizaciones de grupos guerrilleros o terroristas”, manifestó la primera autoridad paceña.