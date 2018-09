'#CocinoRico': el senador Arturo Murillo se disculpa en Twitter

Le llovieron las críticas. El senador Arturo Murillo fue el blanco de las redes sociales luego de haber dicho que cocinar es una tarea de mujeres. La polémica declaración la hizo a propósito de un video en el que el vicepresidente Álvaro García Linera cocina para su hija y él, Murillo, le dice que vaya a trabajar y deje de hacer "cosas de mujeres".

Decenas de usuarios reprocharon el comentario que hace una división de roles de género. Como quien justifica su declaración, el senador escribió este sábado en su cuenta de Twitter que de "de niño aprendí los roles en la sociedad de una manera muy marcada", que lamenta si hirió alguna sensibilidad y remató el tuit escribiendo #CocinoRico:

Creo y admiro a la mujer boliviana. Lamento que mis declaraciones hayan podido afectar su sensibilidad. Lo siento.

De niño aprendí los roles en la sociedad de una manera muy marcada. Entiendo que son momentos de transformación para el bien de nuestras familias.#CocinoRico — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) 22 septembre 2018

No es la primera vez que un comentario del senador opositor provoca rechazo. En diciembre del año pasado, cuando se discutía la ampliación de causales para despenalizar el aborto, Murillo mandó a las mujeres a matarse. "Decidan con su vida, quieren matarse, que se maten, que se tiren del quinto piso, que se suiciden, hagan lo que quieran con su vida, pero no con una vida que no les pertenece”, dijo entonces el senador.