En las últimas horas circuló en las redes sociales una imagen en la que se ve el rostro impreso del presidente Evo Morales en un producto dental con un mensaje que decía que, supuestamente, este producto habría sido distribuido entre los atletas y competidores que participan de los Juegos Suramericanos Cocha 2018. Esto ha sido desmentido de manera enfática por el Comité Olímpico Boliviano.

Nadia Zenteno, encargada de comunicación del comité, dijo a EL DEBER que eso era un simple rumor. Negó que eso hubiera ocurrido y dijo además que la norma establece que está prohibido regalar dádivas o hacer campaña política dentro de los escenarios deportivos.



“En los escenarios deportivos no se hace política, son normas internacionales; no se llevan mensajes de provocación, no se llevan mensajes de discriminación racial y estas normas internacionales las hemos recogido en el Decreto Supremo 1515 de febrero de 2013”, dijo en su momento Carlos Romero, ministro de Gobierno, luego de un hecho ocurrido con una activista que lucía una polera de respeto a la votación del 21F durante la inauguración de los juegos en Cochabamba.

