Cocaleros proponen tres años de cárcel para los mentirosos

Los cocaleros del Trópico de Cochabamba respaldan la idea del presidente Evo Morales de sancionar a autoridades públicas y medios de comunicación que mientan. Hablan de una pena de entre dos a tres años de cárcel por incurrir en esa práctica.

"Se tiene que castigar un día o más dos años o tres años de cárcel a los mentirosos. Eso ya dependerá de cómo se elabora la Ley", dijo a 'Urgentebo' el dirigente de una de las federaciones del Chapare, Leonardo Loza.

Ayer, durante un acto público en Sucre, el jefe de Estado sostuvo: "El Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo) está constitucionalizado. Ya hicimos una ley, ley contra la corrupción. Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira, como sancionar al mentiroso, sea autoridad o medio de comunicación, un reglamento a la Constitución. Contra flojera, no sé como vamos a hacer otra ley, pero falta complementar la Constitución".

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su total desacuerdo con la propuesta. Consideran que se trataría de un "nuevo atentado contra la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Bolivia es signatario".

Loza agregó que "si la mentira tiene la intención de dividir el país, pues debe tener el mayor castigo, porque mentir sería atentar con nuestra propia soberanía. Pero hay algunas mentiras que dañan a una familia, a un grupo social, en ese caso puede ser menor la pena".