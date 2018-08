Cocaleros piden expulsar del MAS a diputado ebrio

El dirigente de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, instó la expulsión del diputado suplente del MAS en Potosí, Domingo Soto, quien protagonizó un escándalo ebrio y semidesnudo en el aeropuerto de Cochabamba, tras la parada militar.

"No podemos permitir que algunos diputados suplentes dañen la imagen del pueblo, dañen la imagen del MAS, ese compañero debe ser inmediatamente retirado de su curul y debe ser expulsado del Movimiento Al Socialismo, porque aquí no queremos borrachos, no queremos indisciplinados, aquí queremos compañeros que trabajen por el pueblo", sostuvo el representante.

El Ministerio Público imputó por resistencia a la autoridad al legislador, tras protagonizar actos agresivos en estado de ebriedad. Ayer quedó en libertad tras pagar una fianza, mientras que la comisión de Ética de la Cámara Baja también le abrió un proceso.

"No importa que sean titulares o suplentes, el que no cumple con su trabajo va a ser expulsado, ese es nuestro principio, nuestra ideología. Tiene que ser inmediato, debe ser separado y alejado del MAS. No nos gusta y no estamos de acuerdo con este tipo de actitudes", agregó el cocalero.

El asambleísta suplente del oficialismo por Potosí agredió a efectivos policiales y se desnudó en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, gritando “¡Romero!”, en referencia al ministro Carlos Romero.