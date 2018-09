Cocaleros inician bloqueo en el sector de Unduavi y Cocarico descarta diálogo

Un grupo reducido de productores de la hoja de coca inició el bloqueo en Unduavi, punto de acceso a los Yungas. Exigen la liberación de su máximo dirigente, Franclin Gutiérrez y que se detenga la erradicación de cultivos excedentarios en La Asunta.

Piedras fueron puestas en ese sector, ocasionando que los vehículos de transporte público no puedan pasar y que algunos pasajeros se vean obligados a caminar algunos trechos para encontrar otros motorizados.

En La Paz el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, ratificó que el Gobierno no dialogará con ese sector movilizado. "No se puede dialogar para legalizar coca ilegal, eso no corresponde", afirmó esta tarde.

Uno de los dirigentes del sector movilizado, Maximiliano Rodríguez, explicó a radio Yungas que "recién están llegando, la movilización siempre tarda, por eso estamos esperando a la cantidad de gente que está viniendo".

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, reportaba plena normalidad en las actividades en el mercado de Adepcoca y en las rutas que van desde La Paz a los Yungas. Explicó que la Policía no permitiría que la población se vea perjudicada con bloqueos.

"Los productores de base han actuado bajo amenazas, hay personas de la tercera edad y mujeres concejales municipales y dirigentes que han sido agredidos, ellos mismos están procediendo a hacer las denuncias correspondientes", deploró la autoridad.