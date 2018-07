La federación de cocaleros de Chimoré, Trópico de Cochabamba, emitió un voto resolutivo que elige a Álvaro García Linera como candidato a la vicepresidencia y acompañante de Evo Morales para las elecciones de 2019 y anticipan que similares pronunciamientos surgirán de otras organizaciones del Chapare y del resto del país, pese a que la autoridad ratificó varias veces que no será más parte del binomio.

"Conoce nuestro hermano vicepresidente, nuestro hermano presidente, hemos coordinado, siento que son hombres del pueblo, para el pueblo y deben respetar las decisiones del pueblo, estoy seguro que nuestro hermano vicepresidente no se va a negar a este enorme apoyo no solo del Trópico sino de todo el país", afirmó el dirigente Leonardo Loza.

Explicó que sería una "pérdida de tiempo" y "perjudicar al pueblo" buscar a otro candidato, enfatizando que tanto Morales como García Linera hicieron seguimiento al momento en el que se tomó la determinación.

Ayer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó el carácter vinculante del referendo del 21F de 2016, anticipando que en 2019, cuando se lance la convocatoria a los comicios, verán el tema de las candidaturas habilitadas o inhabilitadas.

La presidenta de esa instancia, Katia Uriona, aseveró: "Nosotros queremos indicar dos cosas, la primera, y ya lo hemos hecho en diciembre cuando brindamos un informe en el Senado, se ha planteado una posición clara en cuanto supone la vigencia del carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de los resultados del referendo del 21 de febrero".

"Tenemos una información que el Tribunal Constitucional oficialmente habilitó a Evo como candidato a la presidencia y eso no se discute. No tenemos idea de que se lo pueda inhabilitar, tenemos confianza, no hemos violado ninguna norma nacional e internacional, eso no se revisa", agregó Loza.

Actualmente el MAS asegura que la candidatura de Morales sigue en curso, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 0084/2017, que habilita al presidente, al vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera indefinida.