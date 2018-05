El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Diego Mesa Gisbert, está sujeto a una investigación por parte de una comisión mixta de diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por supuestos vínculos con la recepción de dinero, a través de autoridades de su gestión presidencial, de parte de empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato.

El ex mandatario calificó de injustas estas acusaciones y pidió a través de un memorial presentar documentación de descargo ante dicha comisión, a la que luego fue invitado por el senador, Arturo Murillo (UD), y que finalmente se pactó para el martes 29 de mayo.

Al calor de las aseveraciones vertidas por la diputada Susana Rivero (MAS), que lo vinculó con el cobro de estas 'coimas', Mesa dio a conocer en el set de un programa de televisión, que ya no se cierra 'a la idea' de ser candidato en las presidenciales del 2019.

¿Qué es el caso Lava Jato? ¿Cómo es que el vocero de la reivindicación marítima y potencial candidato en 2019 termina involucrado? A continuación una breve explicación:

1. Lava Jato y su repercusión internacional…

Lava Jato (auto lavado) es una investigación de la Policía Federal de Brasil, que se conoció el 17 de marzo de 2014, aunque se había iniciado antes. Toma ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicios por parte de empresas brasileñas para mover dinero ilícito, estimado en unos 10.000 millones de reales brasileños, un aproximado a $us 2.700 millones.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publica una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, una de las principales sindicadas en Lava Jato, que admite el pago de $us 788 millones en coimas y sobornos a funcionarios de gobierno de 12 países latinoamericanos.

Entre los líderes sudamericanos involucrados se encuentran: Alejandro Toledo, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Juan Manuel Santos, Michelle Bachelet.

2. ¿Cómo se vincula a Mesa con este caso?

En marzo de este año, en base a una documentación del Ministerio de Justicia de Brasil del 5 de octubre de 2009, a la que tuvo acceso EL DEBER, se conoció que el exdirector y consultor de la constructora Camargo Correa, Pietro Giavina Bianchi, mencionó en siete oportunidades a Bolivia como uno de los países a los que destinó dinero. Estos pagos se remontan a 2005 e involucran obras en la gestión del entonces presidente Carlos Mesa.

En algunos casos Prieto mencionó a personas a las que se destinaba el dinero y se refería a las obras que ejecutaba la constructora por medio de siglas.

Detalló el pago de $us 550.000 en el proceso de adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen. La empresa Andrade Gutiérrez involucró a un exministro de Vivienda y a un exfuncionario de ex Servicio Nacional de Caminos.

3. ¿Qué se dijo respecto a los pagos en Bolivia?

En la página 37 del documento se indica que se destinaba $us 18.750 por el trabajo realizado en el tramo caminero Roboré-El Carmen y la persona beneficiada por el dinero es identificada como C. Morales (el exministro de Vivienda de 2005 tenía esas iniciales). También se hace notar que era el pago N.º 16 de las 24 cuotas establecidas, lo que hacía un monto total de $us 450.000.

En la página 128 se habla de $us 460.000, referente a obras en Bolivia porque se suman $us 10.000 más. El valor se dividió en tres partes y los datos de las cuentas que debían recibir los depósitos están relacionados en el documento.

4. Mesa vincula a Rodríguez Veltzé

Tras revelarse estos datos, Mesa reconoció que emitió cuatro decretos para viabilizar los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción; sin embargo, aclaró que debido a la grave situación económica del Estado, no consiguió el financiamiento por lo que los citados contratos no entraron en vigencia. "Fue el Gobierno que nos sucedió (Rodríguez Veltzé) el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes", dijo.

En un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter, Rodríguez manifestó su acuerdo de colaborar con las investigaciones.

5. Se conforma comisión a la cabeza del MAS

En abril, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, fue elegida como presidenta de la comisión Especial Mixta de Investigación de Sobornos Mencionados en Procesos Judiciales Internacionales de los casos Odebrecht (EEUU) y Lava Jato (Brasil).

En la oportunidad, Rivero recordó que dicho la investigación brasileña menciona 17 veces a Bolivia, y puntualiza tres iniciales: C Morales, GG – NSC, y CM. Tiempo después dirá que C.M. alude al propio Carlos Mesa. Lo que mereció el repudio del aludido.

6. Los viajes del exministro

Según un reporte migratorio al que accedió EL DEBER, el exministro de la Presidencia de la gestión de Mesa, José Antonio Galindo Neder, fallecido en julio de 2007, tuvo tres salidas al exterior en agosto de 2004. La primera fue el 3 de agosto rumbo a Lima (Perú) y retorna el 4 de agosto, la segunda el 5 de agosto, también a Lima, y regresa el 9 de agosto vía Miami-La Paz y la última es el 15 de agosto rumbo a San Pablo y regresa a La Paz el 16 vía Lima.

Al respecto la diputada Rivero observaría que la contabilidad de sobornos de Camargo-Correa, se ve una anotación sobre Bolivia y el pago de $us 158.000 el18 de agosto de 2004, con lo que establece un vínculo.

7. El memorial de Mesa y la invitación

Este miércoles 23 de mayo, el senador de UD Arturo Murillo, hizo llegar una invitación a declarar ante la Asamblea Plurinacional al ex mandatario, y presente documentación para defenderse del supuesto vínculo en estos cobros.

El expresidente de Bolivia, aceptó la invitación que realizó la Comisión Paralela Mixta de Investigación a través de su cuenta de Twitter: "Acabo de recibir la invitación de la Comisión Paralela Mixta de Investigación. Acepto la invitación".

Con anterioridad Mesa presentó un memorial de descargo que hizo público a través de su blog, que calificó de "falsa, maliciosa y sesgada" la acusación en su contra. En la noche dio habló sobre la coyuntura electoral en el programa No Mentirás y dio a entender que este proceso lo puede impulsar a una eventual postulación presidencial en 2019.